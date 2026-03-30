Un trabajo de tres años y un final cerrado: la lista de 26 futbolistas de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

Esta es la agenda de la selección uruguaya camino al Mundial 2026.

Este martes a la hora 15.30 de Uruguay, los celestes enfrentan a Argelia , en el último partido de preparación para el Mundial. Tras este partido, los futbolistas volverán a sus clubes, y en la segunda quincena de mayo los elegidos por Marcelo Bielsa viajarán a Montevideo para iniciar tres semanas de preparación para el torneo de FIFA.

La AUF decidió que toda la preparación la realizarán en el Complejo de la AUF , en donde están terminando de realizar las últimas obras, incluidas las canchas a nuevo, que estrenará la selección.

En esas tres semanas, aquellos futbolistas que lleguen sin energías al final del año por el enorme desgaste que tuvieron en sus clubes, tendrán tiempo para recuperarse ( Federico Valverde, Maximiliano Araújo ), y los que jugaron poco o se recuperan de lesiones ( Darwin Núñez, Manu Ugarte, Rodrigo Bentancur ) recibirán cargas de trabajo suficientes como para lograr el máximo del rendimiento durante el Mundial que comienza el día 11 de junio y en el que Uruguay debutará el 15.

La foto de los jugadores de la selección uruguaya, paseando por Londres, previo a su viaje a Italia para enfrentar este martes a Argelia por fecha FIFA

¿Chau Mundial 2026? Palmeiras confirmó rotura de ligamentos en el tobillo de Joaquín Piquerez y el lateral de la selección uruguaya será intervenido

En el Complejo de la AUF estarán los sparring, que le permitirán a Darwin hacer un intensivo de fútbol, que tanto necesita. Estarán los análisis de Bielsa. Las charlas del entrenador. Las rondas de mate, y los espacios para generar ese clima que es propio de Uruguay y de los futbolistas uruguayos, y que el estilo de Bielsa desnaturalizó, pero que, necesariamente, debe implantar para que el Mundial 2026 se transforme para Uruguay en un espacio que permita soñar.

Esas tres semanas serán el momento clave para que Bielsa pueda equilibrar fuerzas físicas y anímicas, sin romper ni saturar, como le ocurrió en la Copa América 2024.

Uruguay's midfielder Maximiliano Araujo (L) vies with England's defender Tino Livramento (C) during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT Tino Livramento de Inglaterra ante Maximiliano Araújo de Uruguay FOTO: AFP

Por esa razón, el Complejo de la AUF, ese lugar que sabe a lo mejor de la refundación de la selección, tras los modelos que implementó Óscar Washington Tabárez (2006-2021), podrá ser el remanso de los celestes.

Las fechas importantes para los próximos cuatro meses para la selección:

El 11 de mayo , en 42 días, la AUF debe entregar a FIFA una lista ampliada con hasta 55 futbolistas de la selección que Marcelo Bielsa podrá considerar para el Mundial.

, en 42 días, la AUF debe entregar a FIFA una lista ampliada con hasta 55 futbolistas de la selección que Marcelo Bielsa podrá considerar para el Mundial. El 30 de mayo , en 61 días, Bielsa anunciará la nómina final de 26 mundialistas.

, en 61 días, Bielsa anunciará la nómina final de 26 mundialistas. A partir del lunes 18 de mayo comenzará la preparación de Uruguay en el Complejo de la AUF.

comenzará la preparación de Uruguay en el Complejo de la AUF. En la semana del 1° de junio la selección se despedirá con uno o dos partidos amistosos: es aspiración de la AUF jugar uno en Montevideo y otro en el interior, para que los futbolistas reciban un baño con ese inconfundible cariño del hincha.

la selección se despedirá con uno o dos partidos amistosos: es aspiración de la AUF jugar uno en Montevideo y otro en el interior, para que los futbolistas reciban un baño con ese inconfundible cariño del hincha. El martes 9 de junio la selección volará en un chárter a Playa del Carmen, donde montará su concentración durante el Mundial.

la selección volará en un chárter a Playa del Carmen, donde montará su concentración durante el Mundial. El lunes 15 de junio debutará ante Arabia Saudita en Miami.

debutará ante Arabia Saudita en Miami. El domingo 21 de junio enfrentará a Cabo Verde.

enfrentará a Cabo Verde. El viernes 26 de junio cerrará el Grupo H con España.

cerrará el Grupo H con España. El domingo 19 de julio se disputa la final del Mundial.

Dos años sin paz con Bielsa, el regreso de Muslera y la llegada del Mundial

La noticia de que Joaquín Piquerez será intervenido por una lesión de ligamentos en el tobillo derecho, que hace muy difícil que pueda llegar al Mundial 2026, genera un impacto que sacude a la selección, por lo que implica enfrentarse a la posibilidad de perder a un compañero, para el grupo; por lo que representa quedarse sin un jugador titular, para el entrenador, y por lo que promueve en todo el entorno, en una etapa en la que para la selección el fútbol no transcurre en el sentido y en la forma que esperaban.

La selección de Bielsa no está en condiciones de sufrir más alteraciones en su preparación para el Mundial. Está necesitando encontrar más certezas y paz, y la tranquilidad que llega con el funcionamiento y con los resultados.

Uruguay's midfielder Federico Valverde (C) celebrates with teammates after scoring their first goal from the penalty spot during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Pho Federico Valverde y Darwin Núñez celebran con Ronald Araujo y Brian Rodríguez de Uruguay, el gol del empate en la hora ante Inglaterra FOTO: AFP

El empate 1-1 del viernes ante Inglaterra en Wembley dejó sabor a poco, y el tremendo golpe de la lesión del lateral izquierdo de Palmeiras.

Uruguay sigue desconectado, Bielsa no consigue revitalizar al equipo (se demora excesivamente en los cambios) y son las respuestas anímicas, como las que expresó la selección en el final ante Inglaterra, las que pretenden encender al equipo.

En los últimos dos años, desde la Copa América 2024 hasta la actualidad, Uruguay no vivió en paz:

Dura derrota ante Colombia en la semifinal de la Copa América y sueño frustrado de pelear por el título de la Copa América.

El escándalo Luis Suárez-Marcelo Bielsa.

Un solo partido ganado en 12 disputados por la selección, entre junio de 2024 y junio de 2025.

La goleada sufrida ante EEUU por 5-1, en noviembre 2025, y los coletazos que pusieron en jaque al entrenador.

La conferencia de prensa de Bielsa de noviembre pasado que convocó el propio entrenador argentino, quien se definió “tóxico” y habló de la interna de la selección y del conflictivo vínculo con los futbolistas

Insisto en este concepto, que es medular para lo que pueda ocurrir en el Mundial: Uruguay necesita encontrar paz y el estilo de Bielsa no resultó el más adecuado para ello.

Con su estilo futbolístico le transmitió al equipo una identidad increíble en los primeros meses y llevó el funcionamiento del equipo a niveles pocas veces visto en la historia moderna, pero luego, con su gestión de grupo, lo condenó a sufrir a partir de esa asfixia en sus formas que el equipo no supo sostener.

En ese contexto, Bielsa está terminando de dar forma a la lista de los 26 para el Mundial, en donde ya delineó el 95% de la nómina, con las incorporaciones de Fernando Muslera y el regreso de Agustín Canobbio.

La lista mundialista de Uruguay

Por posiciones Bielsa llevará: tres goleros, ocho o nueve defensas, seis volantes, cinco o seis extremos y tres delanteros. Allí estarán los 26 mundialistas de Uruguay.

En el arco, el regreso de Fernando Muslera, termina de dar forma al nuevo terceto de goleros que tendrá la selección.

Los tres goleros

La nómina definitiva para el Mundial tendrá en el arco a Fernando Muslera, Sergio Rochet y Santiago Mele. Queda fuera Franco Israel, quien pasa a ser el cuarto golero con la llegada de Muslera.

Los ocho o nueve defensas

En la defensa, Bielsa convocó para esta fecha FIFA de marzo a Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña. No participó por lesión Nahitan Nández, quien es número puesto en el Mundial.

En ese caso, los ocho o nueve defensas (dos laterales derechos, dos izquierdo y cuatro o cinco zagueros) serán:

Dos laterales derechos: Nahitan Nández y Guillermo Varela. Quedaría afuera José Luis Rodríguez.

Zagueros: Ronald Araújo, José María Giménez, Sebastián Cáceres y Santiago Bueno.

Laterales izquierdos: Mathías Olivera (quien también juega como zaguero) y, hasta el viernes previo al partido ante Inglaterra, el segundo era Joaquín Piquerez. La lesión de Piquerez, la intervención a la que será sometido y su casi segura baja del Mundial, le deja el lugar a Matías Viña (también puede jugar como zaguero).

Si el entrenador se decide por nueve defensas, entonces, José Luis Rodríguez estará en la lista.

Uruguay's midfielder Federico Valverde (R) runs away from England's midfielder Jordan Henderson (L) during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / Federico Valverde de Uruguay ante Jordan Henderson de Inglaterra FOTO: AFP

Seis volantes

En el mediocampo convocó para marzo a Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta. Se termina de recuperar de una lesión Rodrigo Bentancur, quien estará en el Mundial.

En ese caso los volantes para el Mundial serán: Manu Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Emiliano Martínez. El sexto lugar es para Nicolás de la Cruz, quien tras una lesión en la rodilla nunca recuperó su nivel en todo 2025 ni 2026. Bielsa no tiene otro jugador como el volante de Flamengo. Espera Fonseca, para saber si será la sorpresa en el final.

Cinco o seis extremos

En los extremos necesita variedad, porque es uno de los puntos claves para el juego que propone Bielsa.

Los cinco extremos que son fijos del argentino en el cierre de la preparación para el Mundial: Agustín Canobbio y Maximiliano Araújo, quienes tienen la condición de titulares. Facundo Pellistri, Juan Manuel Sanabria (quien se metió en el plantel en 2025) y Brian Rodríguez. Facundo Torres debería ser el sexto.

Tres delanteros

Los tres delanteros que llevará al Mundial: Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

En definitiva, en estos 61 resta conocer si Piquerez llega al Mundial. Si no llega, irá Matías Viña y esa posibilidad le abre la puerta al Mundial a un noveno defensa o a un sexto extremo, después de tres años de recorrido de Bielsa en Uruguay (debutó en mayo 2023) y una lista prácticamente cerrada, sin grandes sorpresas.