La foto de los jugadores de la selección uruguaya, paseando por Londres, previo a su viaje a Italia para enfrentar este martes a Argelia por fecha FIFA
Los futbolistas celestes tuvieron la tarde libre y aprovecharon cada momento pese al frío intenso
29 de marzo de 2026 16:30 hs
Federico Valverde y Darwin Núñez celebran con Ronald Araujo y Brian Rodríguez de Uruguay, el gol del empate en la hora ante Inglaterra
FOTO: AFP
La selección uruguaya entrenó en la mañana de este domingo nuevamente en el Sobha Arsenal Training, el lugar en el que entrenan los gunners, actuales líderes de la Premier League de Inglaterra, y los futbolistas tuvieron la tarde libre.
El plantel y cuerpo técnico de la selección uruguaya viajará este lunes por la tarde en un vuelo chárter contratado por la AUF, desde Londres hacia Turín, Italia, para afrontar el segundo partido de esta fecha FIFA de marzo.
Los dirigidos por Marcelo Bielsa enfrentarán a Argelia en el Allianz Stadium de Turín, la casa de Juventus, este martes 31 de marzo a la hora 15.30.