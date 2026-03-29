La foto de los jugadores de la selección uruguaya, paseando por Londres, previo a su viaje a Italia para enfrentar este martes a Argelia por fecha FIFA

La selección uruguaya entrenó en la mañana de este domingo nuevamente en el Sobha Arsenal Training, el lugar en el que entrenan los gunners, actuales líderes de la Premier League de Inglaterra, y los futbolistas tuvieron la tarde libre.

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Cabe recordar que este sábado, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió desafectar a Joaquín Piquerez para que continúe con su recuperación con su club, Palmeiras de Brasil.

El futbolista sufrió a los 10 minutos una fuerte entrada por la que se le dobló totalmente el tobillo derecho y debió dejar la cancha para que ingresara José María Giménez.

La AUF informó en sus redes lo que ocurrió con Joaquín Piquerez .

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De paseo por Londres

El plantel y cuerpo técnico de la selección uruguaya viajará este lunes por la tarde en un vuelo chárter contratado por la AUF, desde Londres hacia Turín, Italia, para afrontar el segundo partido de esta fecha FIFA de marzo.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa enfrentarán a Argelia en el Allianz Stadium de Turín, la casa de Juventus, este martes 31 de marzo a la hora 15.30.

Los argelinos, clasificados al Mundial 2026, vienen de ganarle por goleada, 7-0 este viernes a Guatemala en el Estadio Luigi Ferraris de Génova.

El DT celeste, les dio la tarde libre a sus futbolistas, quienes aprovecharon para dar un paseo por el centro de Londres.

El frío de 8 grados se hizo notar y todos fueron muy bien abrigados.

Federico Valverde mostró este domingo a la tarde una fotografía de varios futbolistas del plantel celeste con el Big Ben londinense de fondo.

"La banda paseando", escribió Valverde.

Aquí se puede ver su posteo: