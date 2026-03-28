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Argelia, próximo rival de Uruguay, llegará entonado a Turín tras vapulear a Guatemala: los detalles

Uruguay y Argelia se enfrentarán el próximo martes a las 15:30 en el Allianz Stadium de Turín, Italia

28 de marzo de 2026 14:26 hs
El equipo de Argelia que goleó a Guatemala en Italia

El equipo de Argelia que goleó a Guatemala en Italia

Tras el empate 1-1 ante Inglaterra en Wembley, la selección uruguaya se apronta para el amistoso del próximo martes ante Argelia, que se disputará en el Allianz Stadium de Turín, Italia. Los africanos también tuvieron actividad este viernes, con una contundente victoria 7-0 contra Guatemala en el Estadio Luigi Ferraris de Génova.

Argelia, bajo la dirección de Vladimir Petkovic, mostró una superioridad manifiesta desde el inicio ante un combinado guatemalteco que no logró asentarse en el terreno de juego, condicionado por errores defensivos y del guardameta Kenderson Navarro.

La apertura del marcador llegó en el minuto 18 cuando un error de Navarro en la salida de balón permitió a Amine Gouiri anotar el 1-0. A pesar de que el debutante guatemalteco Marcelo Hernández había avisado previamente con un remate de cabeza, la selección de Argelia tomó el control absoluto de la posesión.

En el minuto 30, Hernández cometió una falta sobre Gouiri dentro del área que el árbitro señaló como penalti.

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Riyad Mahrez fue el encargado de ejecutar la pena máxima para colocar el 2-0. Antes de concluir la primera mitad, al minuto 45, Achref Abada aumentó la ventaja con un disparo desde fuera del área que batió al portero guatemalteco.

Tras el descanso, Salvador Reyes —quien asumió la dirección técnica en este partido debido a problemas de salud de Tena— introdujo cuatro cambios para tratar de equilibrar el duelo. Sin embargo, Argelia mantuvo su efectividad y Houssem Aouar anotó el cuarto tanto en el minuto 47.

La goleada de los argelinos continuó en el minuto 59 con el doblete de Gouiri (5-0). En la recta final del encuentro, Farès Ghedjemis en el minuto 76 y Nadhir Benbouali en el 82 cerraron la cuenta definitiva, confirmando la eficacia de la selección mundialista frente a una Guatemala que finalizó el compromiso sin capacidad de respuesta ofensiva.

Los detalles del partido:

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FUENTE: EFE

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