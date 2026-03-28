La actividad de los rivales de Uruguay en el Mundial 2026: España goleó a Serbia y Arabia Saudita se llevó un duro golpe contra Egipto

Este viernes todos los rivales de Uruguay en el grupo H del Mundial 2026 tuvieron partidos amistosos en el marco de la fecha FIFA de marzo, al igual que la celeste, que empató 1-1 con Inglaterra en Wembley.

España goleó , mientras que Arabia Saudita y Cabo Verde perdieron sus respectivos encuentros, los saudíes por goleada.

La selección española venció 3-0 a Serbia en el Estadio de La Cerámica del Villarreal, con un doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto del debutante Víctor Muñoz , extremo izquierdo del Osasuna.

El primero de la roja llegó a los 16 minutos . Lamine Yamal se cerró desde la derecha y se la pasó a Fermín Torres en la puerta del área. El delantero abrió a la izquierda para Álex Baena , que la dejó pasar para que apareciera solo a su costado Oyarzabal , que con un potente remate venció la resistencia del golero Vanja Milinkovic-Savic .

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A los 44, el zaguero Pau Cubarsí metió un pase filtrado para Oyarzabal, que desde afuera del área sacó un potente zurdazo que entró al ángulo derecho del arco serbio.

Serbia comenzó mejor la segunda mitad y a los 50 minutos Veljko Birmanevic anotó el descuento, pero el árbitro portugués Luís Godinho lo anuló por una falta a Marc Cucurella (no hubo VAR en el encuentro).

El tercer tanto español llegó a los 72. Dani Olmo lanzó un pase en largo para Ferrán Torres, y su compañero en el Barcelona asistió de taco y dejó solo frente al golero a Víctor Muñoz, que definió cruzado de tres dedos para sentenciar el encuentro.

Además del buen debut de Muñoz, el entrenador Luis de la Fuente también contó con la buena noticia del regreso de Rodri, el centrocampista del Manchester City que llevaba un año y medio sin jugar para la roja.

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Arabia Saudita cayó goleado ante Egipto

Arabia Saudita fue el rival de Uruguay que se llevó el golpe más duro del viernes, al caer 4-0 de local ante Egipto.

El visitante, rival el martes de España en un nuevo compromiso preparatorio, dejó el choque sentenciado en la primera parte y sin apretar en exceso el acelerador.

A los cuatro minutos el conjunto de Hossam Hassan abrió el marcador en un robo de balón de Zizo que encontró a Islam Issa dentro del área, sorteó al meta, en una salida precipitada, y a puerta vacía lo envió a la red.

El segundo fue al cuarto de hora, de cabeza de Mahmoud Trezeguet, a pase de Mohamed Hany y el tercero, al borde del descanso, lo anotó Zizo tras recibir un pase largo de Amam Ashour y culminar con una vaselina ante la salida del portero Nawaf Alaqidi.

A pesar de que Egipto aflojó en la segunda parte, sin ritmo por los numerosos cambios, anotó el cuarto en el 56, en un gran error del meta saudí al que se le escapó un tiro muy lejano de Omar Marmoush y se adentró en la portería.

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Cabo Verde perdió con Chile

La selección de Chile derrotó este viernes de remontada a la de Cabo Verde por 4-2, en un partido amistoso perteneciente a la FIFA Series jugado en el Estadio Eden Park, de la ciudad neozelandesa de Auckland.

El partido comenzó lento y en los 15 primeros minutos no hubo grandes oportunidades, pero todo cambió al minuto siguiente cuando el equipo sudamericano aprovechó una distracción del equipo africano para abrir el marcador con Ben Brereton.

La ventaja duró poco y a los cinco minutos Los Tiburones Azules nivelaron la pizarra ante un descuido de la defensa chilena en un centro raso del lateral de Benfica Sidney Lopes Cabral que terminó en los pies de Dailon Livramento, que puso el 1-1.

Cabo Verde se quedó con 10 jugadores sobre el final del primer tiempo con la expulsión del central Diney Borges que tocó con la mano la pelota la borde del área ante un ataque de Brereton.

Los dirigidos por Bubista siguieron sorprendiendo y en el tercer minuto del tiempo añadido, antes de ir al descanso, Lopes Cabral disparó a puerta desde el vértice del área y la pelota se metió al arco tras pegar en la base del palo.

Con un contraatque, en el segundo tiempo, la roja puso el 2-2 con el atacante Maximiliano Gutiérrez, quien ante una mala salida del portero Vozinha remató a puerta vacía, tras pase del volante Felipe Loyola.

Fue el propio Loyola quien marcó el tercero, con un disparo al palo derecho desde la frontal del área tras un pase de taco de Gutiérrez, mientras que la cuenta la cerró Gonzalo Tapia.

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FUENTE: Con información de EFE