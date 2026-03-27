Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

El trabajoso triunfo de Chile, de atrás, contra Cabo Verde, el rival de Uruguay en el Mundial 2026 del que menos se conocen datos

Los trasandinos perdían 2-1 al término del primer tiempo y lograron dar vuelta el trámite; el trabajoso triunfo de Chile, de atrás, contra Cabo Verde, el rival de Uruguay en el Mundial 2026 del que menos se conocen datos

27 de marzo de 2026 13:42 hs
Telmo Arcanjo de Cabo Verde perdió ante Chile en Auckland, Nueva Zelanda

Telmo Arcanjo de Cabo Verde perdió ante Chile en Auckland, Nueva Zelanda

FOTO: AFP

La selección de Chile derrotó este viernes de remontada a la de Cabo Verde, rival en el grupo del Mundial 2026 de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, por 4-2 en un partido amistoso sin antecedentes jugado en el Estadio Eden Park, de la ciudad neozelandesa de Auckland.

La roja se fue en ventaja con un gol de Ben Brereton a los 16 minutos. Maximiliano Gutiérrez en el minuto 58, Felipe Loyola en el 67 y Gonzalo Tapia en el 79 completaron la exhibición.

Dailon Livramento, en el minuto 21, y Sidny Lopes Cabral en el tercer minuto añadido al primer tiempo habían puesto 2-1 al conjunto africano rival de los celestes.

Un partido muy parejo

Cabo Verde se clasificó por primera vez al Mundial y prepara su debut con España el 15 de junio en el grupo H, que completan las selecciones de Arabia Saudita y Uruguay.

Las 5 cambios en el reglamento que estrenará la FIFA en el Mundial 2026 a partir de junio

Así es la nueva camiseta que Uruguay estrenará hoy ante Inglaterra en Wembley y que utilizará en el Mundial 2026; mirá el video

Chile ha comenzado a conformar un nuevo grupo para las Eliminatorias del Mundial 2030 debido a que ha quedado al margen del torneo por tercera ocasión consecutiva.

El partido comenzó lento y en los 15 primeros minutos no hubo grandes oportunidades, pero todo cambió al minuto siguiente cuando La Roja aprovechó una distracción del equipo africano para abrir el marcador con Brereton.

El delantero del Derby County inglés sorprendió a la zaga africana, y tras recibir un pase del volante Rodrigo Echeverría del mexicano León, encaró al área y definió sin oposición ajustado al palo izquierdo del portero Vozinha.

La ventaja duró poco y a los cinco minutos Los Tiburones Azules nivelaron la pizarra ante un descuido de la defensa chilena en un centro raso del lateral de Benfica Sidny Lopes Cabral.

La pelota cruzó toda al área sin ser despejada hasta llegar a los pies del delantero Dailon Livramento, del Casa Pia portugués, quien apenas la empujó en la boca del arco para batir al meta Lawrence Vigouroux.

Cabo Verde se quedó con 10 jugadores sobre el final del primer tiempo con la expulsión del central Diney Borges que tocó con la mano la pelota la borde del área ante un ataque de Brereton.

Los dirigidos por Bubista siguieron sorprendiendo y en el tercer minuto del tiempo añadido, antes de ir al descanso, Lopes Cabral disparó a puerta desde el vértice del área y la pelota se metió al arco tras pegar en la base del palo.

Con un contraatque, en el segundo tiempo, la roja puso el 2-2 con el atacante del Independiente de Argentina Gutiérrez, quien ante una mala salida del portero Vozinha remató a puerta vacía, tras pase del volante del Pisa italiano Felipe Loyola.

Fue el propio Loyola quien marcó el tercero, con un disparo al palo derecho desde la frontal del área tras un pase de taco de Gutiérrez, mientras que la cuenta la cerró Tapia.

EFE

Las más leídas

Inglaterra vs Uruguay: día, hora, dónde verlo en cable, streaming y TV abierta, y el equipo que preparó Marcelo Bielsa para el amistoso en Londres

La alegría de Ruglio y Barrera al enterarse que Peñarol quedó como único líder del Apertura mientras compartían un evento junto a Perchman y Britos de Nacional

La decisión de José María Giménez en la selección uruguaya tras el accidente de tránsito fatal que protagonizó su padre

Inglaterra vs Uruguay: lo que dice la Inteligencia Artificial para el amistoso de este viernes en Wembley

Temas

selección uruguaya Uruguay Marcelo Bielsa Cabo Verde Mundial 2026 Chile

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos