Las 5 cambios en el reglamento que estrenará la FIFA en el Mundial 2026 a partir de junio

La Consejo Internacional de Fútbol Asociado (IFAB por su sigla en inglés) y la FIFA realizaron algunas modificaciones en el reglamento y las normas se aplicarán a partir del próximo Mundial 2026 que jugará la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Estas medidas buscan combatir la pérdida de tiempo y mejorar la fluidez en el juego.
Los ítems a tener en cuenta son los siguientes: cambios rápidos, tiempo en laterales y saques de arco, atención médica fuera del campo, ampliación del VAR y diálogo entre capitán de un equipo y el árbitro.
Estas medidas tienen como fin agilizar el juego y que los encuentros tengan una mayor dinámica.
El Mundial 2026 que arranca en junio será una nueva oportunidad para la FIFA de demostrar si estas nuevas medidas mejorarán la calidad de los partidos y del espectáculo en sí mismo.
Todos los cambios que realizará la FIFA en el reglamento para la Copa del Mundo 2026
Estos son los puntos neurálgicos de los cambios que implementará la FIFA a partir del Mundial 2026 que comenzará a disputarse en junio próximo:
- Sustituciones rápidas: el jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar 1 minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador de menos.
- Gestión de tiempo en saques: se aplicará un cronómetro de 5 segundos para saques de banda y de meta. Superar este tiempo resultará en la pérdida de la posesión.
- Atención médica fuera del campo: un jugador que reciba atención médica en el campo deberá salir y esperar 1 minuto antes de reincorporarse, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta.
- Ampliación del VAR: el VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos.
- Capitán y árbitros: se refuerza la norma de que solo el capitán puede acercarse al árbitro para solicitar explicaciones; el resto de jugadores pueden ser sancionados con amarilla si rodean al juez.