Las nuevas reglas que aprobó este sábado la IFAB, que incluyen al VAR y cuándo comienzan a aplicarse en el fútbol mundial

El Consejo Internacional de Fútbol Asociado (IFAB por su sigla en inglés) aprobó el sábado un paquete de medidas destinadas a ‌acelerar el ritmo de los ‌partidos y terminar con algunas pérdidas de tiempo, y cuyos cambios entrarán en vigor en la Copa del Mundo de 2026 y en todas las demás competiciones, algo que impulsó la FIFA .

Como adelantó Referí el pasado miércoles, uno de los temas que desvelaba a este organismo era cómo agilizar el tiempo de juego en los distintos encuentros.

Los cambios se acordaron en la 140a Asamblea General Anual de la IFAB, en Hensol, Gales.

La cuenta regresiva para los ‌saques de banda y de arco es una de las nuevas reglas más significativas.

Si considera que un saque desde un lateral o un saque de arco está tardando demasiado o se está retrasando deliberadamente, los árbitros pueden iniciar una cuenta atrás de cinco segundos.

Si no se reanuda el juego, la posesión pasará al equipo contrario: los saques de banda pasarán a rival y los de arco se castigarán con un córner.

La medida amplía la regla del año pasado, diseñada para disuadir a los arqueros de retener ‌el balón en exceso.

Por otra parte, los jugadores que sean sustituidos tendrán 10 segundos para abandonar el terreno de juego una vez que se muestre el cartel o el árbitro señale el cambio.

Si no lo hacen, el jugador sustituto se verá obligado a esperar hasta la siguiente interrupción del juego, una vez transcurrido 1 minuto, ‌aunque el futbolista sustituido deberá abandonar el terreno de juego inmediatamente.

Los jugadores que reciban asistencia médica en el campo o cuya lesión provoque la interrupción ‌del juego tendrán que abandonar el terreno de juego una vez que se reanude el juego y permanecer fuera durante 1 minuto.

La política está diseñada para disuadir las interrupciones tácticas por lesión.

Los cambios respecto al VAR

La AGM aprobó tres cambios en el protocolo del VAR y eso también es uno de los temas más importantes que surgieron de esta reunión sabatina.

Cuando existan pruebas claras, los árbitros del VAR podrán intervenir ahora en tres situaciones más: ‌tarjetas rojas resultantes de una segunda amarilla incorrecta, casos de identidad errónea y saques de esquina que se hayan concedido claramente por error.

La próxima edición de las Reglas de Juego entrará en vigor el 1° de julio, pero como se disputa el Mundial 2026 en esta temporada, ya comenzarán a regir en plena Copa del Mundo que comienza antes.

En cambio, en el fútbol uruguayo y el resto de las ligas del mundo, sí comenzará a aplicarse desde el 1° de julio próximo.