Clásico en el Gran Parque Central: la revancha de la Supercopa Uruguaya en el jardín de Nacional y con Peñarol que busca el golpe de gracia

El fútbol uruguayo está expectante porque se viene el partido más esperado del primer semestre del año. Este domingo, el Gran Parque Central no será solo un estadio; será el escenario de una factura pendiente que Nacional quiere cobrar y que Peñarol pretende archivar bajo llave en un clásico que promete.

Apenas 28 días después de que el carbonero diera la vuelta olímpica en la cara de su tradicional rival tras una agónica tanda de penales en la Supercopa Uruguaya 2026 , el destino los vuelve a poner frente a frente en la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Para Nacional, el recuerdo de la Supercopa Uruguaya 2026 es una espina clavada. Aquella noche, el equipo de Jadson Viera mostró pasajes de buen fútbol, pero la falta de contundencia y el temple de Peñarol en los penales le arrebataron el primer título del año.

Este domingo, jugar en "El Jardín" -su casa, su escenario- no es solo una ventaja geográfica, es una obligación moral. El hincha tricolor no aceptará otra caída ante el eterno rival en tan poco tiempo, y menos en un Gran Parque Central que promete ser una caldera de aliento exclusivamente local.

Nacional llega tras un triunfo ajustado 1-0 ante Progreso, donde la solidez defensiva liderada por Sebastián Coates fue la clave. El bolso sabe que para ganarle a este Peñarol de Diego Aguirre, no puede repetir las desatenciones del clásico anterior. La consigna es clara: asfixiar la salida aurinegra y golpear primero para que la presión de la tribuna juegue a su favor.

El envión de La Fiera

Por el otro lado, el Peñarol de Diego Aguirre llega con el pecho inflado. No solo carga con la medalla de campeón de la Supercopa Uruguaya, sino que viene de demostrar una resiliencia envidiable en la fecha pasada. El triunfo 2-1 ante Deportivo Maldonado, conseguido "a lo Peñarol" -dándolo vuelta tras empezar perdiendo-, confirmó que el plantel tiene una madurez competitiva que lleva el sello de su entrenador.

Aguirre, un viejo zorro de estos enfrentamientos, más allá de que la estadística no lo ayuda, sabe que el Gran Parque Central es un territorio hostil, pero también sabe que un triunfo visitante este domingo podría significar un golpe de nocaut psicológico para el resto del Torneo Apertura. Con un mediocampo que muerde y transiciones rápidas, el carbonero buscará repetir la fórmula que lo hizo festejar hace un mes, apostando a que la ansiedad de Nacional por vengar la copa perdida, los lleve a cometer errores.

Un duelo de estilos y urgencias

Aunque los equipos estén prácticamente confirmados, el duelo táctico será un ajedrez emocional. Jadson Viera apuesta al control y la paciencia; Diego Aguirre, a la intensidad y el aprovechamiento de las bandas. En el arco, la sombra de los grandes (como aquel Kevin Dawson que supo ser el mejor del medio) se proyecta sobre Luis Mejía y Washington Aguerre, quienes saben que un clásico se gana o se pierde por un guante de distancia.

El Torneo Apertura recién comienza, pero este clásico tiene aroma a final. Nacional busca la redención y la punta, dependiendo lo que ocurra este sábado a la noche con Central Español, el líder, en su partido contra Wanderers. Peñarol, en cambio, busca confirmar que 2026 tiene un solo dueño.

En el Gran Parque Central, la historia escribirá un nuevo capítulo: ¿será la revancha del bolso o la ratificación del dominio carbonero?