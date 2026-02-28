Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Agro / COLOMBIA

Uruguay preside el Plan CELAC 2030 para la seguridad alimentaria y nutrición y erradicación del hambre

Uruguay recibió la Presidencia Pro Témpore del Plan SAN CELAC 2030 y liderará una nueva etapa orientada a consolidar su implementación

28 de febrero 2026 - 13:28hs
Uruguay pasó a presidir el Plan CELAC 2030.

Uruguay pasó a presidir el Plan CELAC 2030.

Uruguay recibió este viernes 27 de febrero, en Colombia, la Presidencia Pro Témpore del Plan para la Seguridad Alimentaria y Nutrición y Erradicación del Hambre (Plan SAN CELAC 2030), lo que implica liderar una nueva etapa orientada a consolidar su implementación.

Según se informó a El Observador, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, participó en la reunión de altas autoridades de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en Cartagena de Indias, Colombia.

WhatsApp Image 2026-02-28 at 08.13.39 (2)

Políticas integrales de alimentación y producción sostenible

Durante su intervención, Fratti consideró que “es un honor para Uruguay recibir formalmente la Presidencia Pro Témpore del Plan SAN CELAC 2030. Estamos muy contentos, es una distinción para nuestro país”.

Agregó que se asumió la responsabilidad “con humildad, pero también con una convicción clara de que la región ya cuenta con un plan sólido”.

Fratti indicó que, si bien existen avances concretos en los países de la región, hay problemáticas a superar y remarcó que “el Plan SAN CELAC 2030 necesita pasar de la declaración al instrumento, del objetivo a la métrica, de la intención a la verificación”.

Remarcó que la presidencia se ejercerá desde una experiencia concreta en políticas integrales de alimentación y producción sostenible.

Creemos que no hay seguridad alimentaria sin producción sostenible, pero tampoco la hay sin inclusión social y sin innovación

En el vínculo con la agricultura familiar, indicó que Uruguay avanzó en la implementación del Plan Nacional de Agricultura Familiar y en la adecuación de las compras públicas para favorecer la producción familiar, fortaleciendo el arraigo rural y el acceso a alimentos de cercanía.

Las prioridades que propuso Uruguay

De cara a la Presidencia Pro Témpore, Uruguay propuso cuatro prioridades estratégicas:

  • Consolidar la Plataforma Regional de Seguridad Alimentaria y Nutrición como herramienta técnica de cooperación
  • Impulsar nuevos Capítulos Nacionales del Plan SAN CELAC 2030
  • Fortalecer la articulación intersectorial entre actores
  • Avanzar en la creación de un mecanismo regional de seguimiento y monitoreo que permita medir avances y fortalecer la rendición de cuentas

El ministro Fratti convocó a los países de la CELAC a consolidar una implementación sostenida del Plan SAN CELAC 2030, “compartiendo soluciones que ya sabemos que funcionan y fortaleciendo nuestra cooperación”.

Finalmente, afirmó que la seguridad alimentaria no es un tema sectorial, sino desarrollo, estabilidad social y dignidad humana, y sostuvo que Uruguay trabajará para que la agenda regional sea efectiva, medible y orientada a resultados concretos.

WhatsApp Image 2026-02-28 at 08.13.39 (1)
Uruguay Seguridad alimentaria MGAP Fratti

