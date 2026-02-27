La Diaria anunció la compra de la radio M24: los detalles y lo que comunicó a sus suscriptores

A mediados de enero, La Diaria anunció que estaba en negociaciones para adquirir la radio M24 , que a fines de noviembre del año pasado fue noticia al anunciar que levantaba toda su programación. Este viernes, el medio comunicó a sus suscriptores que la compra se concretó.

"Después de un tiempo en el que estuvimos evaluando el negocio y analizando qué programación podría producir la diaria Radio en una emisora de aire, hemos resuelto iniciar el proceso para la compra de las frecuencias 97.9 FM de Montevideo, 102.5 FM en Maldonado y 90.9 FM de Colonia, en las que antes se emitía M24", se puede leer en el comunicado al que accedió El Observador.

En la misiva, La Diaria anunció que este viernes firmó un memorando de entendimiento con los vendedores y que comenzó "la debida diligencia (proceso de auditoría realizado por abogados y contadores) que determinará la factibilidad de la adquisición y el precio final que pagaremos por la compra del 100% del paquete accionario de las radios por parte de la diaria."

ARQUITECTURA Y URBANISMO La vida en 25m²: ¿qué implica vivir en un monoambiente en Montevideo?

HIJOS DEL CARNAVAL Gastón Sosa y Carolina Favier, una familia en el corazón de Zíngaros: la evolución del Parodismo, ser padres en Carnaval y por qué hay que "defender" la fiesta

"Si ese proceso concluye satisfactoriamente, el contrato de compraventa se inscribirá ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación para iniciar el camino administrativo, que llevará meses hasta su eventual aprobación.

Mientras ese paso se concreta, el medio arrendará el uso de las frecuencias a sus actuales propietarios. Según la comunicación, la emisión comenzará el próximo 6 de abril.

Las negociaciones y la consulta a los suscriptores

En su momento, La Diaria había comunicado a sus suscriptores que a finales de diciembre de 2025 los propietarios de M24 se habían contactado con el medio para saber si estaban "interesados en comprar las frecuencias 97.9 FM de Montevideo, 102.5 FM de Maldonado y 90.9 FM de Colonia".

"Luego de analizarlo en las instancias colectivas, hemos resuelto iniciar las negociaciones para evaluar la posibilidad de adquirir dichas frecuencias", decía el comunicado del medio, que especificaba que la compra se daría para "potenciar la diaria Radio, que hasta ahora solo se puede escuchar en plataformas digitales".

A quién pertenecía M24

Según las resoluciones de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec), que divulgó en su momento el director del Observatorio de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, la titularidad de la frecuencia 97.9 FM de Montevideo pertenecía hasta ahora a Bonimar SA, propiedad de Andrea Martini Guigou.

La señal de Maldonado, en tanto, figuraba a nombre de El Cambio UY SRL, cuyo paquete accionario correspondía un 99% a Martini y 1% a Sergio Damián Rojas.

Tanto Martini como Rojas son parte del MPP y figuran en distintas listas de ese sector del Frente Amplio. Asímismo, Martini forma parte del equipo de finanzas del sector, en tanto que Rojas trabaja para el Ministerio de Defensa bajo las órdenes de la ministra Sandra Lazo.

La radio 90.0 FM de Colonia, por otro lado, también estaba vinculada a ese sector del FA y su titular era el senador Nicolás Viera, que tenía un 67% del paquete accionario.