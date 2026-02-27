La maestra de La Trasnochada y algo que se repite aunque cambien los gobiernos, ¿el mejor cuplé de murga?
El prestigio de la maestra y las dificultades que afrontan quienes ejercen esa profesión es un eje temático abordado en un cuplé de La Trasnochada
La Trasnochada: Lucía Fernández, protagonista en uno de los mejores cuplé del año.
El prestigio de la maestra y las dificultades que soportan quienes ejercen esa profesión es un eje temático abordado por varias murgas y la propuesta de La Trasnochada, de las más elogiadas, es uno de los segmentos murgueros que quedarán en la lista de momentos destacados en el concurso de carnaval de 2026.
Con textos creados por Maxi Orta y Martín Souza, la murga tiene varios contenidos que sobresalen por la respuesta positiva del público, entre ellos su canción de retirada y, como se adelantó, cuando exhibe sobre el escenario un cuplé de murga que pone el foco en la relevancia que tiene la maestra y cuestiona que otros no defiendan eso, por ejemplo padres y gobernantes.
Le pegan a una maestra, la muerden los chiquilines,
le sacan aquella risa los padres que lo permiten,
los que no lo ven tan grave, los que le damos la espalda
a esto que se repite aunque cambien los gobiernos.
Una maestra suelta en el Teatro de Verano
En el espectáculo, como se podrá ver en el video adjunto desde los 20'15", el cuplé de la maestra tiene como protagonistas a Lucía Fernández como cupletera y al coro de la murga. Es una pieza 100% original en texto y con música inédita, creada por Martín Souza, director escénico del conjunto. Y, como también se podrá observar, es de los momentos de vínculos más estrechos entre artistas y el público.
Soy la que enseña, la que arregla los juguetes, la que canta aunque no sepa, la doctora y la enfermera,
soy la que compra varias veces la merienda,
soy la que escucha cuando falta algún abrazo,
soy la que enseña soluciones a problemas,
soy la que espera en la puerta de la escuela.
La manzana se pudrió en el bolso
la túnica se manchó de amarillismo
la guita que no alcanza
la guita que nunca alcanza
los miedos se subieron a los pizarrones
las redes morales y su impunidad
las redes sociales y su soledad
las marchas que no alcanzan
los nuestros nos dan la espalda
y siempre pierden los mismos
y siempre pierden las mismas.
En uno de los instantes del cuplé, que se desarrolla durante varios minutos, la murga toma el rol del alumno e hilvana esos pedidos que la docente suele recibir.
También genera especial atractivo en el público cuando la maestra queda de frente a un pizarrón y de espaldas a la gente, con murguistas escribiendo en su túnica, en la espalda, dos palabras: "gracias" y "faro", con varios corazones dibujados.
Y otro de los momentos de mayor impacto es cuando el público en el graderío del Teatro de Verano se suma a la murga que canta nombres de maestras (Fiorela, Graciela, Mirta, Nancy... y miles más) y levantando carteles con decenas de nombres.
El contexto
La Trasnochada tituló a su show de 2026 "Los falsificadores de siempre". La murga tiene a varias figuras en su plantel y entre ellas están Martín Souza, Maxi Orta, Joaquín Freire, Diego Techera y Lucía Fernández. Ganadora del primer premio del carnaval en los años 2012 y 2019 ha tenido una presencia constante en las liguillas de todos los últimos años y eso vuelve a suceder en 2026.
El espectáculo de La Trasnochada
