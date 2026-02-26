Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Pausa en el concurso de carnaval, destaques en el Teatro de Verano y cuándo se reanuda la liguilla

El concurso de carnaval en el Teatro de Verano se reanudará en la noche de este viernes con las actuaciones de Madame Gótica, La Nueva Milonga y Zíngaros

26 de febrero 2026 - 14:18hs
Carnaval en el Teatro de Verano: integrantes de la comparsa Valores.

Carnaval en el Teatro de Verano: integrantes de la comparsa Valores.

El concurso de carnaval vuelve a interrumpirse: no habrá actividad en el Teatro de Verano este jueves 26, debido a que las actuaciones de los conjuntos que debían presentarse fueron postergadas por ser uno de ellos la murga Doña Bastarda, que recién reanudó este miércoles sus actividades tras la pausa por el fallecimiento de uno de sus integrantes, Agustín Ríos.

La liguilla del carnaval, informó Daecpu, se reanudará desde la hora 20.30 de este viernes 27 con la séptima etapa, la octava se desarrollará el sábado y luego se van a cumplir las tres etapas que tuvieron cambios de fecha.

Hay etapas con entradas casi agotadas

Desde Abitab se informó que este jueves, pasado el mediodía, quedaban entradas disponibles para todas las etapas restantes, aunque en varios casos hay zonas del graderío ya agotadas y otras con baja disponibilidad.

La venta se realiza en forma anticipada en Abitab o, si hay remanente, desde la hora 19.30 en boleterías del Teatro de Verano (los precios van desde $ 370 a $ 1.320).

Así seguirá la liguilla del carnaval

Etapa 7 viernes 27

  • Madame Gótica (revista)
  • La Nueva Milonga (murga)
  • Zíngaros (parodistas)

Etapa 8 sábado 28

  • Integración (sociedad de negros y lubolos)
  • Los Diablos Verdes (murga)
  • La Gran Muñeca (murga)

Etapa 2 domingo 1°

  • Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos)
  • Sociedad Anónima (humoristas)
  • Patos Cabreros (murga)

Etapa 6 lunes 2

  • La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos)
  • Los Rolin (humoristas)
  • Doña Bastarda (murga)

Etapa 3 martes 3

  • Tabú (revista)
  • Queso Magro (murga)
  • Los Muchachos (parodistas)

Momentos destacados en el Teatro de Verano

En la noche del miércoles 25 realizaron su tercera presentación en el concurso la revista La Compañía, la murga Falta y Resto y los parodistas Momosapiens.

Hasta el momento actuaron en la liguilla, ante el jurado que preside Gabriela Barboza, nueve de los 24 elencos que siguen en carrera.

Si no hay nuevas suspensiones, la Noche de Fallos se desarrollará en la madrugada del miércoles 4 de marzo.

Posteriormente se cumplirá con espectáculos adicionales en la denominada "noche de ganadores" con la actuación de los primeros y segundos premios en dos jornadas, con detalles a confirmar, entre ellos fechas, horarios y precios de las entradas.

Carnaval Teatro de Verano Carnaval 2026 Concurso de carnaval

