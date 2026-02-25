Concurso de carnaval en el Teatro de Verano: momentos destacados de la última etapa y cómo sigue el concurso

Carnaval: Eduardo "Pitufo" Lombrado, director escénico de Falta y Resto, vuelve este miércoles 25 al Teatro de Verano para la tercera actuación de "la murga de las cuatro estaciones".

Con la actuación de tres conjuntos, en la noche de este martes 24 de febrero se realizó una nueva etapa de la liguilla del carnaval de 2026 , por el concurso que se está desarrollando en el Teatro de Verano Ramón Collazo .

Actuaron la sociedad de negros y lubolos Valores, los humoristas Cyranos y la murga La Trasnochada .

Si bien en algún momento se pensó en que podía suceder una nueva suspensión, debido al estado de tormenta en la zona del Parque Rodó, donde hubo alguna leve llovizna y sobre todo mucho viento (varios carnavaleros señalaron eso como un obstáculo importante), se concretó la actividad y ya son seis los elencos que hicieron su tercera presentación ante el jurado que preside Gabriela Barboza.

CARNAVAL 2026 Petinatti dijo que el carnaval es un circo romano, habló de odio y Cyranos respondió desde el Teatro de Verano

CARNAVAL 2026 Los detalles del regreso de Doña Bastarda a los tablados en un carnaval triste para la murga

Lo habían hecho antes, el sábado pasado, las murgas Cayó la Cabra y Un Título Viejo y los parodistas Caballeros.

Restan realizarse seis de las ocho etapas de la tercera rueda. La última de ellas está fijada para la noche del martes 3 de marzo. Si eso no se altera, por nuevas suspensiones, la Noche de Fallos se hará en la madrugada del miércoles 4.

Este miércoles 25, continuando con el concurso, habrá tres nuevas presentaciones: la revista La Compañía, la murga Falta y Resto y los parodistas Momosapiens.

El dato

Desde Daecpu se informó que quedan entradas disponibles, aunque pocas, para las próximas etapas, a la venta en forma anticipada en Abitab o, si hay remanente, desde la hora 19.30 en boleterías del Teatro de Verano (los precios van desde $ 370 a $ 1.320).

Momentos destacados en el Teatro de Verano

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carnavalxtf/status/2026461648660127921&partner=&hide_thread=false Valores hace rugir los tambores, y el Teatro de Verano late en cada repique pic.twitter.com/qI3PIC3nIZ — Pasiondecarnavaltf (@carnavalxtf) February 25, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carnavalxtf/status/2026507574078562720&partner=&hide_thread=false La risa entra a la cancha: hay tie-break para Cyranos pic.twitter.com/3L4FH7BElN — Pasiondecarnavaltf (@carnavalxtf) February 25, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carnavalxtf/status/2026512984861032735&partner=&hide_thread=false Una bajada que pegó hondo. La Trasnochada cerró su actuación en esta Liguilla con energía contagiosa, y con una emoción a flor de piel que, desde hace años, es su marca registrada pic.twitter.com/f9DzRvhCtm — Pasiondecarnavaltf (@carnavalxtf) February 25, 2026

Así sigue la liguilla del carnaval

Etapa 5 miércoles 25

La Compañía (revista)

Falta y Resto (murga)

Momosapiens (parodistas)

Etapa 7 viernes 27

Madame Gótica (revista)

La Nueva Milonga (murga)

Zíngaros (parodistas)

Etapa 8 sábado 28

Integración (sociedad de negros y lubolos)

Los Diablos Verdes (murga)

La Gran Muñeca (murga)

Etapa 2 domingo 1°

Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos)

Sociedad Anónima (humoristas)

Patos Cabreros (murga)

Etapa 6 lunes 2

La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos)

Los Rolin (humoristas)

Doña Bastarda (murga)

Etapa 3 martes 3