Carnaval

Concurso de carnaval en el Teatro de Verano: momentos destacados de la última etapa y cómo sigue el concurso

Concurso de carnaval en el Teatro de Verano: momentos destacados de la última etapa y cómo sigue el concurso

25 de febrero 2026 - 15:56hs
Carnaval: Eduardo "Pitufo" Lombrado, director escénico de Falta y Resto, vuelve este miércoles 25 al Teatro de Verano para la tercera actuación de "la murga de las cuatro estaciones".

Carnaval: Eduardo "Pitufo" Lombrado, director escénico de Falta y Resto, vuelve este miércoles 25 al Teatro de Verano para la tercera actuación de "la murga de las cuatro estaciones".

Con la actuación de tres conjuntos, en la noche de este martes 24 de febrero se realizó una nueva etapa de la liguilla del carnaval de 2026, por el concurso que se está desarrollando en el Teatro de Verano Ramón Collazo.

Actuaron la sociedad de negros y lubolos Valores, los humoristas Cyranos y la murga La Trasnochada.

Si bien en algún momento se pensó en que podía suceder una nueva suspensión, debido al estado de tormenta en la zona del Parque Rodó, donde hubo alguna leve llovizna y sobre todo mucho viento (varios carnavaleros señalaron eso como un obstáculo importante), se concretó la actividad y ya son seis los elencos que hicieron su tercera presentación ante el jurado que preside Gabriela Barboza.

Lo habían hecho antes, el sábado pasado, las murgas Cayó la Cabra y Un Título Viejo y los parodistas Caballeros.

Restan realizarse seis de las ocho etapas de la tercera rueda. La última de ellas está fijada para la noche del martes 3 de marzo. Si eso no se altera, por nuevas suspensiones, la Noche de Fallos se hará en la madrugada del miércoles 4.

Este miércoles 25, continuando con el concurso, habrá tres nuevas presentaciones: la revista La Compañía, la murga Falta y Resto y los parodistas Momosapiens.

El dato

Desde Daecpu se informó que quedan entradas disponibles, aunque pocas, para las próximas etapas, a la venta en forma anticipada en Abitab o, si hay remanente, desde la hora 19.30 en boleterías del Teatro de Verano (los precios van desde $ 370 a $ 1.320).

Momentos destacados en el Teatro de Verano

Así sigue la liguilla del carnaval

Etapa 5 miércoles 25

  • La Compañía (revista)
  • Falta y Resto (murga)
  • Momosapiens (parodistas)

Etapa 7 viernes 27

  • Madame Gótica (revista)
  • La Nueva Milonga (murga)
  • Zíngaros (parodistas)

Etapa 8 sábado 28

  • Integración (sociedad de negros y lubolos)
  • Los Diablos Verdes (murga)
  • La Gran Muñeca (murga)

Etapa 2 domingo 1°

  • Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos)
  • Sociedad Anónima (humoristas)
  • Patos Cabreros (murga)

Etapa 6 lunes 2

  • La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos)
  • Los Rolin (humoristas)
  • Doña Bastarda (murga)

Etapa 3 martes 3

  • Tabú (revista)
  • Queso Magro (murga)
  • Los Muchachos (parodistas)
Carnaval Carnaval 2026 Concurso de carnaval Liguilla del Carnaval Teatro de Verano

