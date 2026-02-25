La prueba de realidad de la INDDHH (II): infancia

Uruguay no carece de marco jurídico. La Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el entramado del INAU y el Sistema de Protección Especial 24 horas configuran una arquitectura normativa robusta. La INDDHH tiene mandato legal de monitoreo.

El diseño institucional, en abstracto, es consistente. Pero los derechos se verifican en la experiencia concreta de los niños. En hogares biológicos frágiles, en hogares sustitutos, en centros 24 horas, en barrios donde la pobreza es estructural. Allí es donde la institucionalidad debe rendir examen.

Cuando el Estado separa a un niño de su familia o asume su tutela, la responsabilidad se vuelve directa, cotidiana y total. Los errores no son meramente administrativos: son estructurales y generan efectos biográficos irreversibles. Un año sin correcciones no es una cifra presupuestal; es una ventana de desarrollo que se cierra.

En ese escenario, la INDDHH enfrenta su prueba más exigente. No debe gestionar servicios, pero tampoco puede limitarse a producir informes descriptivos o recomendaciones de baja intensidad. El monitoreo que no incide es diagnóstico sin consecuencia. En infancia, el mandato exige vigilancia activa, alerta temprana y exigencia pública sostenida.

¿Qué implica eso en términos concretos?

Independencia real y visible. No solo autonomía formal, sino capacidad efectiva de señalar fallas estructurales aunque incomoden a mayorías parlamentarias, al Poder Ejecutivo o a corporaciones. La protección de la infancia no admite diplomacias excesivas.

Capacidad técnica especializada. La infancia institucionalizada requiere experticia en desarrollo infantil, salud mental, teoría del apego, trauma complejo, trayectorias educativas y pobreza intergeneracional. Sin enfoque interdisciplinario, el monitoreo se reduce a constataciones normativas.

Seguimiento sistemático. Las crisis mediáticas no pueden marcar el ritmo del control. Se necesitan datos públicos, comparables y periódicos; indicadores de proceso y de resultado; trazabilidad de trayectorias individuales; evaluación de impacto independiente. Sin métricas, no hay política basada en evidencia.

Incidencia en la discusión presupuestal. Sin invadir competencias, una institución de derechos humanos no puede desentenderse de la brecha entre mandato legal y capacidad operativa. Cuando los dispositivos 24 horas funcionan al límite, la advertencia debe ser explícita: no hay garantía de derechos sin condiciones materiales adecuadas.

Enfoque preventivo. La protección especial es el último eslabón de una cadena que comienza mucho antes: primera infancia, salud, educación, vivienda, ingresos. Si la institucionalización aumenta en contextos de pobreza persistente y fragilidad familiar, la interpelación debe dirigirse al conjunto del Estado, no solo al INAU.

La pregunta de fondo es directa: ¿logra la INDDHH transformar el marco normativo en presión efectiva para corregir fallas estructurales? ¿O sus recomendaciones se diluyen en la rutina administrativa?

En infancia, el tiempo no es neutral. Un año en la vida de un niño no equivale a un año en la vida de una institución. Las demoras administrativas tienen correlato cognitivo, emocional y vincular.

El núcleo del problema: gestión

Uruguay tiende a discutir el gasto público como si la variable decisiva fuera la cantidad. Se omite una premisa básica: el problema no comienza necesariamente por recaudar poco, sino por asignar y gestionar mal.

La ineficiencia no es anecdótica. Es estructural. Se expresa en superposición de programas, fragmentación institucional, ausencia de evaluación externa rigurosa, incentivos que premian la continuidad del gasto antes que los resultados, cargos que sobreviven sin medición de impacto. Cuando el sistema no se revisa, la inercia se consolida.

Corregir exige cirugía organizacional: eliminar duplicaciones, cerrar programas sin evidencia de efectividad, profesionalizar la gestión, introducir evaluación independiente y permanente, transparentar resultados.

El país necesita reorientar prioridades: no más gasto, sino mejor gasto. Un diseño que coloque el desarrollo infantil temprano como eje estratégico, articule intervenciones territoriales integradas y establezca un sistema de evaluación respetado, con consecuencias reales.

Cuando el Estado evita revisar su propio desempeño, no protege a los vulnerables: protege inercias. Un aparato que crece por acumulación tiende a demandar más recursos para sostener estructuras, no necesariamente para mejorar resultados.

La defensa del dinero público es también defensa democrática. Transparencia, justificación y medición son condiciones mínimas de legitimidad. Invocar justicia social sin corregir ineficiencia es debilitar la política social que se pretende proteger.

Primera infancia: inversión de mayor retorno

La evidencia internacional es consistente: la inversión en los primeros 36 meses tiene el mayor retorno social y económico. Desarrollo cognitivo, regulación emocional, lenguaje y vínculo temprano son determinantes de trayectorias posteriores.

En 2024 se aprobó la Ley N.º 20.376, de Creación de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. La norma es un paso necesario, pero no suficiente. Las leyes expresan voluntad; los resultados dependen de gestión, coordinación interinstitucional, financiamiento sostenido y evaluación rigurosa.

Un enfoque técnicamente sólido requiere focalización basada en riesgo acumulado; integración efectiva de salud, nutrición, estimulación y apoyo familiar; equipos estables y capacitados; monitoreo longitudinal de desarrollo; continuidad más allá de ciclos electorales.

Si la primera infancia es débil, las fragilidades se amplifican en la segunda. Si es sólida, se consolidan capacidades. No se trata de asistencialismo, sino de política estratégica de capital humano.

¿Más cargos o mejor institucionalidad?

En 2025 se propuso crear un Comisionado Parlamentario para la Infancia y la Adolescencia. La pregunta técnica es inevitable: ¿qué falla estructural se resuelve creando una nueva instancia de supervisión sobre organismos que ya tienen mandato de control?

El INAU es rector en protección especializada. La INDDHH tiene mandato de monitoreo de derechos humanos. Si se propone una figura paralela con funciones de control detallado, el mensaje implícito es que los mecanismos existentes no funcionan adecuadamente.

La respuesta a una debilidad institucional no puede ser, de modo automático, más burocracia. Multiplicar estructuras sin corregir diseño, incentivos y evaluación dispersa responsabilidades y diluye rendición de cuentas.

CAIF: un activo que exige continuidad

Los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) constituyen una política pública de larga trayectoria y alta legitimidad. Integran atención educativa, nutricional y acompañamiento familiar. Son un activo institucional relevante.

El desafío actual no es solo cobertura, sino continuidad y resultados. La asistencia regular es condición de impacto. El ausentismo crónico erosiona cualquier intervención temprana.

Se requiere medir inasistencias sistemáticamente, monitorear trayectorias individuales, evaluar desarrollo cognitivo y socioemocional con instrumentos válidos y publicar datos comparables. Cobertura sin continuidad no equivale a desarrollo.

La prueba final

Uruguay tiene menos niños que décadas atrás. La transición demográfica debería traducirse en mayor intensidad de cuidado y calidad de intervención, no en dispersión institucional.

La prueba de realidad no está en declaraciones ni en arquitectura normativa. Está en un criterio verificable: que cada niño y adolescente bajo tutela estatal esté efectivamente más protegido, con vínculos más estables, mejor desarrollo cognitivo y mayores oportunidades futuras.

Si el monitoreo no corrige, si el presupuesto no se revisa, si la gestión no se profesionaliza y si la política prioriza estructuras sobre resultados, la brecha entre norma y realidad se expande.

En infancia, el tiempo no espera. Y las trayectorias que no se corrigen temprano rara vez se corrigen después.

Hay vidas concretas en juego.