Maestros expresan "consternación y miedo" ante decisión de Primaria que limita contacto de escuelas con medios de comunicación

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) ordenó que todas las gestiones vinculadas a "solicitudes de prensa" deban pasar, de forma obligatoria, por el Departamento de Comunicación Social del organismo, según un comunicado al que accedió El Observador.

En el escrito se establece que una nota periodística (inclusive una consulta) que involucre a centros educativos o funcionarios docentes deberá contar con una intermediación previa del Departamento de Comunicación Social de Primaria .

La disposición —según supo El Observador— alcanza hasta la elaboración de un formulario para que un medio local pueda anunciar, como es costumbre, una kermés a colaboración de una escuela rural.

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El comunicado, con fecha del 28 de mayo, lleva la firma de la nueva directora de Comunicación, Cecilia Aguiar.

Y según dijo a El Observador la consejera docente Daysi Iglesias desde que se emitió el comunicado se han registrado “dudas, consternación y hasta miedo” de docentes y otras jerarquías que están “confundidas”.

“Tal como está redactado hace que deba pedirse todo a través de una oficina de Comunicación en un subsistema de más de 3.000 escuelas y en que, sobre todo en el interior, los medios cumplen un rol clave en la difusión”, señala la consejera en el audio.

Una fuente del Departamento de Educación Rural, quien estaba acostumbrada a dar la cara y ahora pidió el anonimato por el “temor del alcance de esta comunicación”, advirtió que en el interior la prensa cumple una función social clave para las escuelas.

La consejera Iglesias quiso remediar lo que consideró un “error de comunicación” de Primaria, pero el Codicen le negó esa petición en la sesión ordinaria. Las autoridades dicen que el tema “ya está en revisión”, aunque el comunicado sigue público, vigente y circulando entre docentes.

Tanto es así que la Federación Uruguaya de Magisterio lo puso como tema de conversación para la próxima bipartita y que en otros subsistemas (Secundaria y UTU) se consultó si eso también los involucraba.

El Observador intentó tener una explicación más clara de Primaria, pero una de las máxima autoridades se limitó a decir que no conocía el comunicado, pero aclaró que no buscaba "obstaculizar" el "contacto con las escuelas".