MSP y Primaria volverán a vacunar en las escuelas con autorización previa: qué vacunas se darán y a partir de cuándo

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) volverán a vacunar a niños en las escuelas de todo el país , siempre y cuando tengan con la autorización previa de los adultos a cargo .

Así lo anunciaron las autoridades de ambos organismos, quienes resaltaron que no se trata de una medida obligatoria, ya que se recogerá el consentimiento previo de los adultos .

La primera vacunación está prevista para fines de mayo y se prevé llegar a las más de 2.200 escuelas que hay en todo el país. El Observador había informado en febrero de este año que las autoridades estaban trabajando en concretar este plan , con el objetivo de retomar una práctica que había entrado en desuso, pero con la "anuencia adecuada, información adecuada y la posibilidad de evacuar cualquier duda".

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" Hace mucho tiempo que se dejó de hacer esta acción en las escuelas y entendimos, como Estado, que si tenemos foco en la infancia tenemos que pensar en acercar la posibilidad de la vacunación a cada niño que lo necesite, siempre que la familia lo autorice", señaló este lunes en rueda de prensa Selva Pérez, subdirectora general de Primaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSPUruguay/status/2053936479039037725&partner=&hide_thread=false Vuelve la vacunación a las escuelas.



Con previa autorización de las familias, junto con @primaria_anep pretendemos llegar a los más de 2000 centros educativos de Primaria.



Noticia completa oficial acá https://t.co/Eph2YWkHwk pic.twitter.com/oi5E4EfEWI — Ministerio de Salud Pública – Uruguay (@MSPUruguay) May 11, 2026

Pérez aclaró que no se trata de una "campaña masiva", porque se irá "planificando entre el centro educativo y el equipo de salud". Además, insistió en que previamente se recogerán los consentimientos de las familias y la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (encargada de la vacunación) hará un análisis sobre el estado de las vacunas de cada niño.

"Se dará durante todo 2026 y creemos que tenemos que seguir en 2027", sostuvo.

Por su parte, el subdirector de Salud, Gerardo Bruzzone, detalló que las vacunas en las que se hará énfasis en esta etapa son aquellas conocidas como de "refuerzo escolar" que se suelen aplicar entre los cinco y los once años.

Según el esquema de vacunación del MSP, las inyecciones que se aplican a los cinco años son aquellas contra la Polio, en caso de personas que no la hayan recibido a los 21 meses, la de la varicela y la triple bacteriana.

Para los 11 años, en tanto, las vacunas previstas en el esquema general son: la triple bacteriana acelular, la del virus del papiloma humano (HPV) y la del meningococo serogrupos.

Pese a que estas son las establecidas en el esquema, Bruzzone subrayó que el plan está "enfocado a todo el esquema de vacunas", por lo que se podrá contemplar algún pedido especial si hay algún niño que no haya recibido una inyección en particular.

"Siempre la voluntad de las personas es lo que prima, esto no va en contra de eso. Lo que hace es avanzar en oportunidades. La misma situación de llevar al hijo a un vacunatorio ahora se puede hacer en una escuela", aclaró.

Respecto a las tasas de vacunación en Uruguay, Bruzzone explicó que hasta los dos años se llega al 97% de cobertura, pero ese porcentajee "baja un poquitito" en el "refuerzo escolar y a medida que van pasando los años". "Sabemos que estamos cerca del 90%, 91% a nivel nacional".