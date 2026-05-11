Tottenham de Rodrigo Berntancur empató con Leeds y le sacó dos puntos a West Ham United en su lucha por escapar del descenso: quedan dos fechas

Con Rodrigo Bentancur como titular, Tottenham empató este lunes 1-1 con Leeds United en partido correspondiente a la fecha 36 de la Premier League. A falta de dos etapas, los Spurs siguen penando con el descenso, solo dos puntos por encima de West Ham United.

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El francés Mathys Tel adelantó a Tottenham a los 50' pero un penal chequeado por VAR le permitió a Dominic Calvert-Lewin igualar las acciones a los 73'.

Bentancur, que venía de salir lesionado -por precaución- a los 66' del partido de la fecha pasada ante Aston Villa, volvió a liderar el juego de los Spurs desde la mitad de la cancha.

El volante ex Juventus estuvo cerca del gol con un cabezazo.

El video tranquilizador que subió Rodrigo Bentancur paseando en familia, relativizando la importancia de su nueva lesión en Tottenham que preocupó a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Rodrigo Bentancur vuelve a preocupar a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa: salió lesionado en Tottenham, luego de ser figura de un triunfo clave

A los 81' dejó la cancha y fue sustituido por el sueco Lucas Bergvall.

Tras superar su última lesión muscular, Bentancur fue titular contra Brighton, Wolverhampton, Aston Villa y West Ham.

A los Spurs les queda jugar con Chelsea de visitante y Everton de local para intentar zafar del descenso.

West Ham, que está dos puntos abajo y aún tiene chances de salvarse, debe jugar con Newcastle de visitante y Leeds United de local.

West Ham perdió en esta fecha 1-0 con el líder Arsenal.

Ya se salvaron Leeds y Nottingham Forest.

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