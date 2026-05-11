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Tottenham de Rodrigo Berntancur empató con Leeds y le sacó dos puntos a West Ham United en su lucha por escapar del descenso: quedan dos fechas

Rodrigo Bentancur jugó 81 minutos en Tottenham que no pudo ganarle a Leeds y sigue complicado con el descenso donde pelea mano a mano con West Ham United

11 de mayo de 2026 18:07 hs
Tottenham

Tottenham

Foto: EFE/EPA/Daniel Hambury

Con Rodrigo Bentancur como titular, Tottenham empató este lunes 1-1 con Leeds United en partido correspondiente a la fecha 36 de la Premier League. A falta de dos etapas, los Spurs siguen penando con el descenso, solo dos puntos por encima de West Ham United.

El francés Mathys Tel adelantó a Tottenham a los 50' pero un penal chequeado por VAR le permitió a Dominic Calvert-Lewin igualar las acciones a los 73'.

El volante ex Juventus estuvo cerca del gol con un cabezazo.

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A los 81' dejó la cancha y fue sustituido por el sueco Lucas Bergvall.

Tras superar su última lesión muscular, Bentancur fue titular contra Brighton, Wolverhampton, Aston Villa y West Ham.

A los Spurs les queda jugar con Chelsea de visitante y Everton de local para intentar zafar del descenso.

West Ham, que está dos puntos abajo y aún tiene chances de salvarse, debe jugar con Newcastle de visitante y Leeds United de local.

West Ham perdió en esta fecha 1-0 con el líder Arsenal.

Ya se salvaron Leeds y Nottingham Forest.

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