Tottenham de Rodrigo Berntancur empató con Leeds y le sacó dos puntos a West Ham United en su lucha por escapar del descenso: quedan dos fechas

Con Rodrigo Bentancur como titular, Tottenham empató este lunes 1-1 con Leeds United en partido correspondiente a la fecha 36 de la Premier League. A falta de dos etapas, los Spurs siguen penando con el descenso, solo dos puntos por encima de West Ham United.
El francés Mathys Tel adelantó a Tottenham a los 50' pero un penal chequeado por VAR le permitió a Dominic Calvert-Lewin igualar las acciones a los 73'.
Bentancur, que venía de salir lesionado -por precaución- a los 66' del partido de la fecha pasada ante Aston Villa, volvió a liderar el juego de los Spurs desde la mitad de la cancha.
El volante ex Juventus estuvo cerca del gol con un cabezazo.
A los 81' dejó la cancha y fue sustituido por el sueco Lucas Bergvall.
Tras superar su última lesión muscular, Bentancur fue titular contra Brighton, Wolverhampton, Aston Villa y West Ham.
A los Spurs les queda jugar con Chelsea de visitante y Everton de local para intentar zafar del descenso.
West Ham, que está dos puntos abajo y aún tiene chances de salvarse, debe jugar con Newcastle de visitante y Leeds United de local.
West Ham perdió en esta fecha 1-0 con el líder Arsenal.
Ya se salvaron Leeds y Nottingham Forest.
Tabla de posiciones de la Premier League