Tottenham logró este domingo un revitalizante triunfo que lo sacó de la zona de descenso de la Premier League y el equipo confirmó una mejoría que tiene nombre y apellido: Rodrigo Bentancur. Los Spurs derrotaron 3-1 a Aston Villa, uno de los protagonistas del certamen. El volante uruguayo salió nuevamente lesionado.
Rodrigo Bentancur vuelve a preocupar a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa: salió lesionado en Tottenham, luego de ser figura de un triunfo clave
Tottenham le ganó 2-1 a Aston Villa y salió de zona del descenso; desde que volvió Rodrigo Bentancur, el equipo tuvo una enorme levantada, pero a los 66' dejó la cancha lesionado y volvió a encender las alarmas de la selección uruguaya