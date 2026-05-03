Rodrigo Bentancur vuelve a preocupar a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa: salió lesionado en Tottenham, luego de ser figura de un triunfo clave

Tottenham logró este domingo un revitalizante triunfo que lo sacó de la zona de descenso de la Premier League y el equipo confirmó una mejoría que tiene nombre y apellido: Rodrigo Bentancur . Los Spurs derrotaron 3-1 a Aston Villa, uno de los protagonistas del certamen. El volante uruguayo salió nuevamente lesionado.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Tottenham aprovechó la caída del sábado de West Ham United , 3-0 ante Brentford, y lo superó en la tabla de posiciones saliendo de los tres que bajan.

Connor Gallagher abrió la cuenta a los 12 y Richarlison amplió a los 25'.

Premier League: Santiago Bueno anotó para el Wolverhampton, mientras que el West Ham perdió y le da esperanzas al Tottenham de Rodrigo Bentancur

Un nuevo ausente por lesión en la lista del Mundial 2026: Xavi Simons, compañero de Rodrigo Bentancur, se pierde el torneo por una rotura de cruzado

Bentancur fue amonestado a los 45' y a los 66' salió nuevamente lesionado.

Sobre el final, descontó el argentino Emiliano Buendía.

Embed

Tabla de posiciones de la Premier League

Embed

Tottenham desde la vuelta de Rodrigo Bentancur

Tras superar su última lesión, Bentancur fue titular en los tres partidos de los que Tottenham ganó dos y empató uno.

Fecha Rival y resultado Rodrigo Bentancur 18 de abril Braighton 2-2 67 minutos 25 de abril Wolverhampton 1-0 90 minutos 3 de mayo Aston Villa 2-0 66 minutos, lesionado

El calendario para los que pelean el descenso de la Premier League

Nottingham Forest: Newcastle (local), Manchester United (visitante), Bornemouth (local).

Tottenham: Leeds United (local), Chelsea (visitante) y Everton (local).

West Ham United: Arsenal (local), Newcastle (visitante) y Leeds United (local).

Wolverhampton y Burnley ya están descendidos.