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Rodrigo Bentancur vuelve a preocupar a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa: salió lesionado en Tottenham, luego de ser figura de un triunfo clave

Tottenham le ganó 2-1 a Aston Villa y salió de zona del descenso; desde que volvió Rodrigo Bentancur, el equipo tuvo una enorme levantada, pero a los 66' dejó la cancha lesionado y volvió a encender las alarmas de la selección uruguaya

3 de mayo de 2026 17:08 hs
Rodrigo Bentancur y Lamare Bogarde

Rodrigo Bentancur y Lamare Bogarde

Foto: EFE/EPA/Adam Vaughan

Tottenham logró este domingo un revitalizante triunfo que lo sacó de la zona de descenso de la Premier League y el equipo confirmó una mejoría que tiene nombre y apellido: Rodrigo Bentancur. Los Spurs derrotaron 3-1 a Aston Villa, uno de los protagonistas del certamen. El volante uruguayo salió nuevamente lesionado.

Connor Gallagher abrió la cuenta a los 12 y Richarlison amplió a los 25'.

Un nuevo ausente por lesión en la lista del Mundial 2026: Xavi Simons, compañero de Rodrigo Bentancur, se pierde el torneo por una rotura de cruzado

Premier League: Santiago Bueno anotó para el Wolverhampton, mientras que el West Ham perdió y le da esperanzas al Tottenham de Rodrigo Bentancur

Bentancur fue amonestado a los 45' y a los 66' salió nuevamente lesionado.

Sobre el final, descontó el argentino Emiliano Buendía.

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Tabla de posiciones de la Premier League

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Tottenham desde la vuelta de Rodrigo Bentancur

Tras superar su última lesión, Bentancur fue titular en los tres partidos de los que Tottenham ganó dos y empató uno.

Fecha Rival y resultado Rodrigo Bentancur
18 de abril Braighton 2-2 67 minutos
25 de abril Wolverhampton 1-0 90 minutos
3 de mayo Aston Villa 2-0 66 minutos, lesionado

El calendario para los que pelean el descenso de la Premier League

Nottingham Forest: Newcastle (local), Manchester United (visitante), Bornemouth (local).

Tottenham: Leeds United (local), Chelsea (visitante) y Everton (local).

West Ham United: Arsenal (local), Newcastle (visitante) y Leeds United (local).

Wolverhampton y Burnley ya están descendidos.

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