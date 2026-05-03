Plan Invierno 2026 comenzará a funcionar a partir del 15 de mayo, según anunció Gonzalo Civila

A partir del próximo 15 de mayo, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dará inicio al Plan Invierno , según informó en rueda de prensa el jerarca de la cartera, Gonzalo Civila .

En declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12), el dirigente del gobierno reveló que además de la implementación del Plan Invierno, avanzarán en la disposición de una "alerta roja" para habilitar el traslado forzoso a refugios de personas en situación de calle y animales. Esta medida ya había sido puesta en práctica por el gobierno durante el año pasado .

"Esto nos permitió utilizar un instrumento que es la evacuación obligatoria para aquellas personas que no acceden a propuestas de protección social, que deciden permanecer de alguna manera en la calle; va a existir la herramienta de evacuación obligatoria para proteger también a esas personas de las bajas temperaturas ", mencionó Civila.

La alerta roja fue una medida implementada por el gobierno durante el año pasado que permite la evacuación obligatoria de personas ante temperaturas extremas para evitar muertes .

Después, se refirió al recientemente anunciado Plan 365º, destacó que el "enfoque" de la actual administración es trabajar "todo el año" con las personas en situación de calle, pero marcó que durante el invierno existirá una "ampliación de la respuesta".

"No es un problema estacional, no es un problema solo del invierno, es todo el año. Cuando la gente permanece en la calle fuera del invierno, eso también tiene consecuencias en el invierno y sobre todo en la salud de las personas. Entonces nuestro enfoque es trabajar todo el año, pero en el invierno, contemplando la realidad particular, hay una ampliación de la respuesta", explicó.