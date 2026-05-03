Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
cielo claro
Lunes:
Mín  10°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / INVIERNO

Plan Invierno 2026 comenzará a funcionar a partir del 15 de mayo, según anunció Gonzalo Civila

El ministro mencionó que además avanzan en disponer nuevamente "alerta roja" para habilitar el traslado forzoso a refugios de personas en situación de calle y animales

3 de mayo de 2026 17:47 hs
Gonzalo Civila

Gonzalo Civila

Leonardo Carreño

A partir del próximo 15 de mayo, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dará inicio al Plan Invierno, según informó en rueda de prensa el jerarca de la cartera, Gonzalo Civila.

En declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12), el dirigente del gobierno reveló que además de la implementación del Plan Invierno, avanzarán en la disposición de una "alerta roja" para habilitar el traslado forzoso a refugios de personas en situación de calle y animales. Esta medida ya había sido puesta en práctica por el gobierno durante el año pasado.

"Esto nos permitió utilizar un instrumento que es la evacuación obligatoria para aquellas personas que no acceden a propuestas de protección social, que deciden permanecer de alguna manera en la calle; va a existir la herramienta de evacuación obligatoria para proteger también a esas personas de las bajas temperaturas", mencionó Civila.

Más noticias

Trabajadores del Plan Invierno y policías encontraron a un hombre en situación de calle muerto en Rivera

Fijaron fecha de interpelación por muertes de menores en INAU: Civila concurrirá en su calidad de titular del Mides

La alerta roja fue una medida implementada por el gobierno durante el año pasado que permite la evacuación obligatoria de personas ante temperaturas extremas para evitar muertes.

Después, se refirió al recientemente anunciado Plan 365º, destacó que el "enfoque" de la actual administración es trabajar "todo el año" con las personas en situación de calle, pero marcó que durante el invierno existirá una "ampliación de la respuesta".

"No es un problema estacional, no es un problema solo del invierno, es todo el año. Cuando la gente permanece en la calle fuera del invierno, eso también tiene consecuencias en el invierno y sobre todo en la salud de las personas. Entonces nuestro enfoque es trabajar todo el año, pero en el invierno, contemplando la realidad particular, hay una ampliación de la respuesta", explicó.

Las más leídas

Moisés Martínez fue trasladado a emergencia del Hospital Pasteur tras intento de suicidio: esperan evaluación psiquiátrica

Encontraron un nicho de negocio en el fútbol amateur y hoy gestionan una liga con más de 100 equipos en Punta del Este y Pando

Gabriela Hearst: el deseo de diseñar los trajes para la selección uruguaya para el Mundial 2026, llevar los valores del país a la moda de lujo y a qué uruguaya quisiera vestir

A qué hora juegan hoy Albion vs Nacional por el Torneo Apertura y dónde verlo en vivo

Temas

Plan Invierno Gonzalo Civila Mides

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos