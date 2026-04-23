Fijaron fecha de interpelación por muertes de menores en INAU: Civila concurrirá en su calidad de titular del Mides

La Cámara de Representantes fijó para el martes 5 de mayo a las 10:00 la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, por la muerte de cuatro menores que estaban bajo la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

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El llamado a sala había sido aprobado semanas atrás a iniciativa del diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, quien actuará como miembro interpelante. Civila concurrirá en su calidad de titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), del que depende el INAU.

Las muertes que motivaron la convocatoria ocurrieron entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. En ese período, un joven bajo amparo del organismo se suicidó, otro murió ahogado en la bahía de Capurro el 31 de diciembre, un tercero falleció tras un cuadro de gastroenterocolitis y el último por un paro cardiorrespiratorio.

Desde la oposición, el legislador nacionalista cuestionó el funcionamiento del sistema de protección. “Cuando el Estado decide separar a un niño de su familia, hace una promesa, cuidarlo mejor. Si esa promesa falla, la responsabilidad política es inevitable. Había advertencias. Había informes. Había diagnósticos. El problema fue falta de acción”, escribió en su cuenta de X.