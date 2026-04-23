"Las condenas son una risa": padres de Arturo Espinosa, el joven acribillado por error en Cerro Norte, reclamaron justicia a Carlos Negro

Los padres de Arturo Espinosa , el joven de 29 años asesinado "por error" en junio de 2024 en Cerro Norte , reclamaron justicia este jueves al ministro del Interior, Carlos Negro , durante el lanzamiento del programa Más Barrio , y denunciaron la falta de seguridad en la zona .

Espinosa fue asesinado en la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando tres hombres que se hicieron pasar por policías ingresaron a su vivienda y lo acribillaron frente a su hija de 6 años . La Justicia determinó posteriormente que los atacantes no eran funcionarios policiales y que el homicidio ocurrió por error.

A casi dos años del crimen, sus padres se acercaron a la actividad para entregar una carta al ministro , en la que solicitan avances en la causa y reclaman mayor presencia del Estado en el barrio.

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“Acá estamos desamparados totalmente, lo que informan los informativos es todo mentira, acá no hay seguridad ninguna ”, expresó el padre del joven en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

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Por su parte, la madre de Espinosa señaló que en la misiva pidieron “si se puede agilizar más la Fiscalía” y agregó: “Que no se olvide de la investigación. Hay tres detenidos pero las condenas son una risa”.

Consultada sobre la situación actual en Cerro Norte, sostuvo que “el barrio es una inseguridad” y describió el clima cotidiano: “Me acuesto con miedo, me despierto con miedo”.

Además, planteó la necesidad de reforzar medidas como la iluminación y el patrullaje policial. “De noche no sabés cuando salís qué te puede pasar”, afirmó.

Quién era Arturo Espinosa

Espinosa era uruguayo, con padre chileno, y vivía en Cerro Norte desde niño. Trabajaba en un puesto en la entrada del Parque Bellán, en el Paso Molino, y era conocido en la zona como “El Chileno”. Quienes lo conocían lo describían como un joven trabajador y tranquilo, que había logrado independizarse y construir su vivienda con el fruto de su trabajo.

Cursó sus estudios en la escuela Tabárez y en el liceo 16, y luego se formó en la Escuela Marítima de UTU, donde se recibió como patrón de tráfico. Durante su juventud trabajó en la pesca y logró ahorrar para comprar su vivienda. Más adelante se volcó al comercio familiar en el Paso Molino y terminó instalando su propio puesto en el Parque Bellán.

Su rutina diaria combinaba el trabajo con su familia: ayudaba a su madre en su puesto, atendía su propio negocio y colaboraba con su esposa en una rotisería. Vecinos y allegados lo recuerdan como una persona solidaria, que incluso participaba en la entrega de comida en el barrio.

Tras el crimen, dos de los implicados fueron imputados con prisión preventiva por homicidio muy especialmente agravado, mientras continúa la búsqueda de un tercer autor material. La defensa de la familia sostuvo en ese entonces que pudo haber “autores intelectuales” detrás del ataque y reclamó que el caso no “vaya al cementerio administrativo”, en referencia a investigaciones que pierden impulso con el tiempo.

"Más barrio", el plan para dignificar la vida en Cerro Norte

Cerro Norte vive este jueves una “tranquilidad tensa” a la espera del inicio del plan Más Barrio, con el que el gobierno desplegará un operativo territorial que incluirá un censo casa por casa y la llegada de múltiples organismos del Estado. La intervención busca actualizar datos sociales, activar transferencias del Mides y ejecutar mejoras en infraestructura, en un barrio con altos niveles de desempleo y necesidades básicas insatisfechas.

El operativo comenzará con unos 120 funcionarios que relevarán información sobre viviendas, ingresos y percepción de seguridad, en una zona donde desde hace años no se realizaban censos por motivos de seguridad y donde existen solicitudes sociales pendientes.

Aunque en los últimos meses la violencia bajó, vecinos y autoridades describen un clima de incertidumbre y temor persistente, marcado por episodios como el asesinato de Arturo Espinosa y por la presencia de bandas que disputan territorio. En ese contexto, el gobierno busca “entrar con delicadeza” y sin generar confrontación, con una presencia sostenida y acciones inmediatas en el barrio.