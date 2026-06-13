Dos autos se incendiaron mientras estaban estacionados en la rambla de Pocitos: Bomberos investiga el origen del fuego

Dos vehículos que se encontraban estacionados sobre la rambla de Pocitos se incendiaron en la noche de este sábado, en el tramo comprendido entre las calles Félix Buxareo y Basilio Pereira de la Luz. Según informó el periodista Rodrigo Mesías y confirmó El Observador con fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos, el fuego se inició en la parte trasera de uno de los vehículos y luego se propagó al que estaba estacionado detrás.