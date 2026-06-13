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Dos autos se incendiaron mientras estaban estacionados en la rambla de Pocitos: Bomberos investiga el origen del fuego

El fuego se inició en la parte trasera de uno de los vehículos y luego se propagó al que estaba estacionado detrás

13 de junio de 2026 15:37 hs
20240410 Bomberos, camión de bomberos
Foto: Inés Guimaraens

Dos vehículos que se encontraban estacionados sobre la rambla de Pocitos se incendiaron en la noche de este sábado, en el tramo comprendido entre las calles Félix Buxareo y Basilio Pereira de la Luz. Según informó el periodista Rodrigo Mesías y confirmó El Observador con fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos, el fuego se inició en la parte trasera de uno de los vehículos y luego se propagó al que estaba estacionado detrás.

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En videos difundidos en redes sociales se observa una intensa columna de humo y llamas que envuelven a ambos vehículos, calificados por Bomberos como livianos.

Desde Bomberos indicaron a El Observador que no se registraron personas lesionadas. Las causas que originaron el fuego aún no fueron determinadas.

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