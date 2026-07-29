Casmu afirmó que no pidió un "salvataje" del Estado y defendió el acceso al Fondo de Garantía

Casmu emitió este miércoles un comunicado en el que agradeció el respaldo unánime del sistema político a la extensión de la intervención del Ministerio de Salud Pública (MSP) y rechazó que el acceso al Fondo de Garantía para Instituciones de Asistencia Médica Colectiva implique un "salvataje" o una transferencia de dinero por parte del Estado.

La institución señaló que la intervención , prorrogada por dos años con el voto unánime del Parlamento, " no genera incomodidad alguna " y afirmó que cualquier medida que aporte transparencia y dé tranquilidad a los usuarios y al sistema de salud "es plenamente bienvenida".

El pronunciamiento llega un día después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la extensión de la intervención del MSP , una medida que había sido votada previamente por el Senado para evitar que venciera el próximo 29 de julio.

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En el comunicado, la mutualista buscó aclarar el alcance del proyecto que el Poder Ejecutivo pretende enviar al Parlamento para habilitar el acceso al Fondo de Garantía.

"Casmu no solicita un salvataje ni una inyección de dinero por parte del Estado", afirmó la institución.

Según explicó, lo que procura es acceder a un mecanismo previsto por ley desde 2008 que permite reestructurar pasivos financieros mediante garantías estatales. Casmu sostuvo que el instrumento no implica un desembolso directo de recursos públicos y que, como contrapartida, ofrece sus propios bienes inmuebles como garantía.

Además, remarcó que, si finalmente obtiene la autorización parlamentaria, utilizará ese mecanismo para cancelar deudas existentes, extender los plazos de pago y reducir el costo financiero de sus obligaciones, sin incrementar el nivel total de endeudamiento.

La discusión por el Fondo de Garantía

La extensión de la intervención fue el único punto del proyecto original aprobado esta semana por el Parlamento, luego de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

En cambio, quedó para una discusión posterior el artículo que habilitaba una nueva garantía estatal por hasta US$ 122 millones para Casmu, así como otras modificaciones vinculadas a la gobernanza de las mutualistas que accedan a ese instrumento.

Tras la votación en Diputados, el legislador frenteamplista Federico Preve explicó que unos US$ 80 millones corresponden al refinanciamiento de garantías ya existentes y que el resto implicaría una extensión de la cobertura, condicionada a la presentación de un plan de reestructura.

"Redujimos significativamente el déficit"

En su comunicado, Casmu también defendió la gestión encabezada por las actuales autoridades, que asumieron el 2 de octubre de 2025.

La institución aseguró que desde entonces logró una "reducción significativa" del déficit financiero sin afectar la calidad asistencial y destacó que volvió a cumplir el 100% de las metas asistenciales fijadas por el Ministerio de Salud Pública.

Finalmente, al recordar que el pasado 1º de julio cumplió 91 años de existencia, la mutualista reafirmó su compromiso de continuar como "un pilar del Sistema Nacional Integrado de Salud" y de mantener una gestión orientada al servicio de sus más de 170.000 usuarios.