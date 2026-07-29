Con la eliminación de Nacional, City Torque se convirtió en el mejor representante uruguayo en copas en el 2026: es el quinto equipo chico que lo logra en el Siglo XXI

Nacional quedó eliminado de la Copa Sudamericana este martes, tras vencer 2-1 a Tigre en Argentina por la vuelta de los playoffs de octavos de final y no llegar a dar vuelta el 3-0 que recibió en la ida en el Gran Parque Central.

Con este resultado, el bolso se perdió la chance de enfrentar en la siguiente fase a Montevideo City Torque , que se convirtió en el equipo uruguayo que llegó más lejos en copas internacionales en el 2026 , un hito que los equipos chicos han alcanzado pocas veces.

En lo que va del Siglo XXI , de 2001 a la fecha, solo en cinco años los equipos chicos terminaron mejor ubicados en copas internacionales que Nacional o Peñarol , contabilizando Copa Libertadores, Sudamericana y la Copa Mercosur de 2001.

Se trata de todas formas de un número destacable, si se considera que desde la primera participación de un chico en la Libertadores (Wanderers en 1975) hasta el 2000 solo en tres oportunidades un club chico había estado más cerca que un grande de ganar un título, y con alguna salvedad.

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Los equipos chicos que fueron los mejores representantes uruguayos en copas internacionales en el Siglo XXI

El primer integrante de esta lista es Defensor Sporting, que en 2005 alcanzó la primera fase de la Copa Sudamericana tras superar a Danubio en la fase preliminar. No se trata de un éxito rotundo, ya que quedó eliminado en esa instancia con Cerro Porteño, pero en la Libertadores de aquel año Nacional y Danubio no superaron la fase de grupos.

En 2012 Liverpool alcanzó los octavos de final de la Sudamericana luego de vencer a Universitario de Sucre y Envigado en las primeras dos fases, para luego perder con Independiente. Se mete en el listado porque en la Libertadores ni Nacional, ni Peñarol ni Defensor Sporting pasaron de la fase de grupos.

Defensor engrosó la lista en dos años consecutivos, 2014 y 2015. El primer año es recordado por su histórica campaña que lo llevó a las semifinales de la Libertadores. El violeta superó a The Strongest en octavos y a Atlético Nacional en cuartos para llegar a esa instancia, donde Nacional de Paraguay lo eliminó. ¿En Sudamericana? El mejor representante fue Peñarol, que quedó afuera en octavos.

Defensor Sporting celebra tras superar a The Strongest en los octavos de la Libertadores 2014

En 2015 el equipo de Punta Carretas volvió a ser el mejor representante nacional al alcanzar los cuartos de final de la Sudamericana, tras eliminar a Bolivar, Universitario y Lanús. Huracán lo dejó afuera. En la Libertadores destacó Wanderers que llegó a octavos, en el que hasta hoy es el único año en el que dos chicos fueron los máximos exponentes uruguayos en las dos principales competencias de Sudamérica.

El quinto en esta lista es Torque con su actual participación en la Sudamericana. El ciudadano clasificó como primero en su grupo de la copa y clasificó directo a los octavos de final, donde Nacional pudo enfrentarlo si superaba a Tigre. Ni en bolso ni Peñarol pudieron superar su grupo en la Libertadores.

Los casos del Siglo XX

El primer equipo chico que llegó más lejos que los grandes en una edición de Copa Libertadores fue Danubio, que alcanzó las semifinales de la edición 1989, en las que perdió con el luego campeón Atlético Nacional. Junto a Defensor en 2014 y River Plate en la Sudamericana de 2009, son los únicos tres casos de clubes no grandes que se metieron entre los cuatro mejores de una copa internacional.

Hay una salvedad con 1989, ya que en ese año Nacional obtuvo sus últimas dos copas internacionales: la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana. No obstante, se trató de copas disputadas a una serie ida y vuelta, a las que el bolso clasificó como campeón de la Copa Libertadores de 1988. Durante el año y en la Libertadores, el mejor representante fue Danubio, incluso con la llegada de Nacional a semifinales de la Supercopa Sudamericana (torneo que reunía a los campeones de la Libertadores, de menor orden que esa copa).

El plantel de Danubio que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 1989

En 1990, por primera y única vez en la historia, ninguno de los grandes estuvo presente en la Libertadores, ya que los clasificados fueron Defensor Sporting y Progreso, ambos eliminados en octavos de final. El mejor representante de ese año fue sin embargo Nacional, que perdió con Olimpia la final de la Supercopa Sudamericana.

En 1995 y 1996 dos equipos chicos fueron los que estuvieron más cerca de un título internacional, los dos por la Copa Conmebol (precursora de las copas Mercosur y Sudamericana).

En el primer caso el representante fue Sud América, que llegó a los cuartos de final de ese torneo tras vencer a Gimnasia de La Plata en octavos, mientras que en la Libertadores Peñarol quedó afuera en octavos. De todas formas, también Nacional llegó a cuartos de la Supercopa.

En el segundo año el que llegó a cuartos de la Conmebol fue River Plate, que eliminó en la fase previa a Porongos de Flores, primer equipo del interior (y hasta ahora único de OFI) en representar a Uruguay en una copa internacional. Defensor Sporting y Peñarol alcanzaron los octavos de la Libertadores de ese año.