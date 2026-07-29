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Mundial 2030: Asociación de Hinchas Europeos pide que se piense en el público que va a los estadios y no en la "comercialización", en medio de duras críticas a Infantino

"La Copa del Mundo no está en venta. Basta ya de esta farsa", dijeron desde la Football Supporters Europe tras la polémica iniciativa de la FIFA

29 de julio de 2026 12:23 hs
Gianni Infantino, presidente de FIFA, recibiendo la candidatura del Mundial 2030 junto a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, e Ignacio Alonso&nbsp;

Gianni Infantino, presidente de FIFA, recibiendo la candidatura del Mundial 2030 junto a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, e Ignacio Alonso 

FIFA

La Asociación de Aficionados Europeos (Football Supporters Europe) aseguró que el Mundial "no está en venta" y reclamó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "debe irse", tras el anuncio del organismo de crear una filial para comercializar sus eventos.

"La Copa del Mundo no está en venta. Basta ya de esta farsa. Las asociaciones miembro de FIFA y todos los que se preocupen por el futuro del deporte deben plantarse ante el hombre que quiere vender el fútbol mundial. Gianni Infantino debe irse", escribió FSE en redes sociales.

Por medio de esta, anunció que destinaría unos 20 millones de dólares por asociación en financiación excepcional e inmediata para proyectos especiales del nuevo Programa FIFA Fast-Forward (FFFP) y 20 millones también por asociación en fondos del programa Forward para el periodo 2027-2030 (actualmente presupuestado en 8 millones de dólares).

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Piden un Mundial para aficionados en 2030

La Asociación de Aficionados Europeos hizo un llamamiento tras la conclusión del Mundial el pasado día 19 a la comunidad futbolística en general, "para pedir cuentas a la FIFA y exigir reformas estructurales de gobernanza que devuelvan el poder de decisión al Consejo y al Congreso de la FIFA, y garanticen una consulta plena con clubes, ligas, jugadores y aficionados".

"Desde el principio, se pidió a los aficionados que depositaran su confianza en la FIFA y que se 'relajaran', pero esta priorizó el espectáculo y la comercialización por encima de la experiencia de ir al estadio, alterando elementos clave de la identidad del fútbol. Durante el último mes, hemos visto cómo el fútbol se ha distorsionado al antojo de Gianni Infantino y de la administración Trump", afirmó en un comunicado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió un premio de la paz de parte del jefe de la FIFA, Gianni Infantino, en diciembre.
El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió un premio de la paz de parte del jefe de la FIFA, Gianni Infantino, en diciembre.

En su opinión, "la explotación desmedida de la lealtad de los aficionados en las políticas de precios de las entradas, la flagrante mercantilización de los boletos para los partidos, el vertiginoso aumento de los costes de transporte, el incumplimiento de normas y procedimientos, la exclusión de amplios sectores de la población mundial y la falta de una comunicación transparente creó un entorno de confusión y desconfianza que ha dañado gravemente la reputación de la FIFA, del Mundial y de la propia integridad del fútbol".

FSE también hizo un llamamiento a los organizadores del Mundial 2030, España, Portugal y Marruecos, además de Uruguay, Argentina y Paraguay, que albergarán los partidos inaugurales de sus selecciones por el centenario de la primera Copa del Mundo (1930), para que desde el primer día el torneo se planifique pensando en los aficionados que acuden a los estadios.

Así serán los exteriores del Estadio Centenario para el Mundial 2030

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Tras admitir "las preocupaciones sobre la seguridad en los partidos en España y Portugal", FSE aludió a las denuncias de los aficionados sobre "una presencia policial desproporcionada, violencia policial, registros corporales invasivos, una mala comunicación y servicios inadecuados para la hinchada".

"Si España y Portugal quieren ser coanfitriones de un Mundial con éxito, se deben abordar estos problemas, así como los derivados del Mundial de este verano. Ambos países están muy por detrás de las normas europeas actuales en materia de diálogo con los aficionados y deben adoptar políticas modernas para cerrar esa brecha. Los aficionados de todo el mundo esperarán, con razón, experiencias de partido seguras, accesibles, acogedoras y bien organizadas, y esas normas son no negociables", finalizó.

EFE

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