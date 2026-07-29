Las reacciones negativas a los planes de inversión privada de FIFA: la Confederación Asiática está "decepcionada" y UEFA dijo que el Mundial "no es un producto"

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) dijo el miércoles estar decepcionada por los planes de la FIFA de aceptar inversión privada y declaró no haber sido consultada antes de que la decisión se hiciera pública.

"La AFC no fue consultada sobre esta propuesta y está decepcionada porque un asunto de semejante importancia se haya hecho público antes de que los miembros que forman la familia de la AFC tuvieran la oportunidad de examinar y conversar sobre el proyecto, a través de los canales de gobernanza apropiados y establecidos", declaró.

"Si bien la AFC reconoce la importancia de explorar enfoques innovadores que puedan fortalecer el futuro del fútbol mundial, iniciativas de esta magnitud y consecuencias deben fundarse en los principios de la buena gobernanza, transparencia y una consulta significativa", declaró en un comunicado esta confederación, con sede en Kuala Lumpur.

La FIFA anunció el martes su propuesta de crear una empresa, FIFA Forward Enterprise (FFE), para gestionar sus actividades comerciales , la organización de sus torneos y atraer a inversores externos, prometiendo unos ingresos de 10.000 millones de dólares para financiar el desarrollo del fútbol.

La FIFA propone ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10 billones de dólares con una nueva "filial" comercial: cuánto dinero recibiría la AUF

La votación popular de la FIFA eligió al tanto de Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde ante Argentina, como el mejor gol del Mundial 2026; mirá el video

"La FIFA mantendría el control exclusivo de la FFE a través de una representación mayoritaria en el consejo de administración", declaró el martes la institución basada en Zúrich, así como "la autoridad exclusiva" sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario o las decisiones sobre el reglamento.

Lo que dijo la UEFA y Concacaf

Este anuncio ha provocado reacciones mayoritariamente opuestas, empezando por la UEFA, que reúne a las federaciones europeas y que el martes dijo que el Mundial "no es un producto".

"El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se deba especular, sobre todo sin transparencia sobre el destino de los beneficios financieros. Ninguno de nosotros es propietario del fútbol. No es tarea de la FIFA venderlo".

Ceferin, presidente de UEFA, fue el gran triunfador de la pulseada

Este miércoles, la Concacaf, que reúne a las federaciones de Norte, Centroamérica y Caribe, también manifestó su preocupación.

"La Concacaf solo se ha enterado de este asunto a través de medios de comunicación y, después, tras un comunicado. Estamos profundamente preocupados por la ausencia de un proceso reglamentario. Compartimos la decepción de muchos actores de nuestra región y del mundo del fútbol por el hecho de que este nivel de detalle haya sido elaborado y publicado antes incluso de que se hayan mantenido conversaciones con las instituciones dirigentes y las partes implicadas", señaló.

La AFC, que representa a 47 asociaciones miembro en Asia como China, Japón, Arabia Saudita o Australia, dijo creer firmemente que "todos los actores deberían recibir suficiente información y tiempo adecuado para evaluar la propuesta al completo".

Más reacciones

Sepp Blatter, predecesor de Gianni Infantino en la FIFA (1998-2015), en un mensaje en la red social X: "La estrecha relación entre el presidente de la FIFA y el presidente de Estados Unidos ha adquirido una dimensión financiera que causa un grave perjuicio al fútbol. Nadie tiene derecho a vender nuestro deporte".

Joseph Blatter

Federación inglesa de fútbol (FA) en un comunicado: "No estábamos en absoluto al corriente de esta propuesta y no disponemos de ningún detalle sustancial, especialmente sobre qué implica realmente esta propuesta y qué condiciones trae consigo. Estamos profundamente preocupados por la ausencia de un proceso y de una gobernanza que ha llevado a esta situación, además de por el contenido y principios aparentes de este proyecto".

Andy Burnham, primer ministro británico, en X: "El fútbol no pertenece a inversores" sino a aquellos "que llenan las tribunas y que están en los bordes del terreno semana tras semana, llueva o haga sol. El Mundial no es un producto. Es la competición más grande del deporte mundial y nunca le ha pertenecido a nadie para ser vendido".

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa (FFF) en la radio France Inter: "Hemos descubierto a través de un comunicado de prensa un proyecto muy importante sobre el que no teníamos ningún detalle. Y que (...) genera muchos interrogantes sin que las federaciones, que son miembros (de la FIFA), dispongan de ningún elemento particular para poder pronunciarse sobre asuntos que son, evidentemente, fundamentales para el futuro del fútbol".

Javier Tebas, presidente de LaLiga española, en X: "Las competiciones y los derechos comerciales de FIFA no son patrimonio personal de Infantino. Quien mezcla política, disciplina, dinero y poder sin transparencia no puede liderar nada. Infantino no es la solución a la gobernanza de FIFA. Es el problema".

En escasamente un mes Gianni Infantino retira una tarjeta roja bajo "sospecha"de intervención política.

Después, un requerimiento del Congreso de EE. UU para aclarar retirada de acusaciones por parte de FIFA,de ex miembros de FIFA condenados por corrupcion, entre otras cosas… pic.twitter.com/wkfN0HnWTx — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) July 29, 2026

Unión Europea (UE), en un mensaje en X del comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef: "Estas propuestas plantean cuestiones importantes respecto al derecho de competencia (...) Dentro de las competencias que le atribuyen los tratados, la Comisión Europea examinará estas propuestas con atención (...) No toquen nuestro deporte".

Representantes demócratas de la comisión judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio en X: "Parece que el falso Premio de la Paz y el gigantesco alquiler acordado en la Trump Tower no fueron suficientes. Ahora, Gianni Infantino intenta el hat-trick buscando un acuerdo con el hermano de Jared Kushner para vender partes de los derechos comerciales del Mundial a inversores privados. Los fans del fútbol, que ya quedaron privados del Mundial por los precios excesivos, ven ahora cómo los intereses de oligarcas y grandes empresas empañan todavía más la belleza del juego".

Asociación de aficionados de fútbol (FSA) en un comunicado: "Muchos aficionados volvieron del Mundial pensando que la FIFA no podía hacer mucho más para terminar de destruir lo que aman en la competición más grande del fútbol. Menos de dos semanas después del pitido final, demuestra que siempre se puede caer más bajo. Haremos todo lo que esté en nuestro poder para combatir esta nueva decisión y todas aquellas que pongan en grave peligro el futuro del fútbol en beneficio de ganancias comerciales a corto plazo. Este producto no debe convertirse en una nueva etapa del intento de Gianni Infantino por remodelar el fútbol sin tener en cuenta ni a los aficionados ni al interés general del juego".

AFP