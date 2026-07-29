Neymar anunció que se retira de la selección de Brasil: "Mi etapa ha terminado, ya no quiero hacerlo"

Neymar le puso punto final a su etapa en la selección de Brasil , tal como lo confirmó el propio jugador en zona mixta este martes por la noche luego de la goleada de Santos a Universidad Central por Copa Sudamericana , y de esta manera culmina su trayectoria en la Canarinha .

Máximo goleador histórico de la selección de Brasil con 80 tantos , Neymar confirmó su retiro de la selección siendo el Mundial 2026 y la eliminación en octavos de final ante Noruega su última competencia oficial, ya que afirmó que no estará en la Copa América 2028 y tampoco en la Copa del Mundo 2030.

" Mi etapa con la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo" , dijo el delantero del Santos en zona mixta.

Ney ya había dado señales claras después del partido ante Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey , donde fue visto desconsolado sobre el césped tras la eliminación. Marcó de penal el último gol de su carrera internacional, pero no alcanzó para evitar la derrota 2-1.

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Ahora, luego de unas semanas y de bastante tiempo, tomó la decisión: su etapa en la selección de Brasil llegó a su fin.

Neymar cumple su ciclo en la selección de Brasil

La leyenda paulista participó en cuatro Copas del Mundo, ganó la Copa Confederaciones de 2013 y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, uno de los momentos más emotivos de su carrera, y no pudo cumplir el gran sueño de levantar un Mundial, título que Brasil persigue desde 2002.

Neymar rompió a llorar cuando el partido terminó. Getty Images

Su carrera internacional arrancó el 10 de agosto de 2010, también en el MetLife Stadium, estadio donde disputó su último compromiso. Ahora, a los 34 años y con el foco puesto en el Santos, Neymar se aparta convencido de haber entregado todo lo que tenía. "Creo que ya no quiero eso", al mismo tiempo que afirmó que Brasil tendrá que aprender a vivir sin él.