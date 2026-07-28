A qué hora juegan Tigre vs Nacional este martes por la Copa Sudamericana y dónde verlo

El partido de vuelta entre Tigre y Nacional por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 se jugará este martes 28 de julio en Buenos Aires.

El encuentro correspondiente a la vuelta de los playoffs para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana se disputará el martes 28 de julio de 2026 . El escenario del partido será el Estadio José Dellagiovanna, conocido popularmente como el Coliseo de Victoria, ubicado en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

El pitazo inicial está programado para las 19:00 (horario de Uruguay y Argentina).

Para los espectadores que se encuentren en otros países de la región, el cronograma es el siguiente:

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18:00 horas: Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela.

17:00 horas: Colombia, Ecuador y Perú.

16:00 horas: México.

¿Dónde ver en vivo Tigre vs Nacional?

Al tratarse de un torneo internacional organizado por Conmebol, los derechos de transmisión vigentes pertenecen a la cadena internacional de deportes.

El partido se podrá ver en vivo por televisión a través de la señal de ESPN (disponible en los distintos cableoperadores del país, habitualmente en la señal de ESPN 2).

De manera online, el encuentro será transmitido en directo por la plataforma de streaming Disney+. Además, los usuarios que cuenten con servicios de televisión paga podrán acceder al evento mediante aplicaciones como DGO o Flow.

¿Cómo llegan los equipos y cuál es el historial reciente?

Nacional viajó a la vecina orilla con la difícil tarea de revertir un resultado adverso para mantenerse con vida en el plano internacional. En el partido de ida, disputado la semana pasada en el Gran Parque Central de Montevideo, el equipo argentino sorprendió al conjunto tricolor y se llevó una contundente victoria por 3 a 0.

Los goles de Tigre en ese primer encuentro fueron anotados por Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera

El equipo dirigido por Diego Dabove llega con una ventaja considerable, ya que puede permitirse perder hasta por dos goles de diferencia y aún así asegurar su clasificación. Por su parte, el conjunto uruguayo necesita ganar por tres goles de diferencia para forzar una definición por penales, o por cuatro goles para avanzar de forma directa a la siguiente fase.

El ganador de esta llave se meterá entre los 16 mejores de la Copa Sudamericana 2026 y enfrentará a Montevideo City Torque.