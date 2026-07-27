Nacional entrena y viaja a Argentina para la revancha ante Tigre; mirá el probable equipo de Jorge Bava con dos variantes obligadas

Nacional prepara su partido ante Tigre de este martes a las 19:00 en Buenos Aires, por la vuelta de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana , con su último entrenamiento este lunes por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y la definición de la lista de convocados por parte del entrenador Jorge Bava.

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Tras la práctica matutina, el plantel albo iba al Puerto de Montevideo para embarcar y zarpar rumbo a Argentina, donde intentará revertir el 3-0 recibido el pasado martes en el Gran Parque Central.

Sin fútbol el fin de semana debido al paro del fútbol uruguayo que se decreto entre medio de la disputa de la fecha, Bava y sus jugadores entrenaron el fin de semana para preparar el duelo internacional.

El entrenador tricolor tendrá que definir el equipo para la revancha en el que tendrá dos bajas obligadas: la del capitán Sebastián Coates , por su desgarro en el encuentro del pasado martes, y la del volante argentino Bruno Zuculini , quien se fue expulsado ante Tigre.

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Sebastián Coates Foto: Dante Fernández/Focouy

Con esas ausencias, el DT deberá definir sus reemplazos en defensa y el medio, donde se perfilan para ingresar como titulares Agustín Rogel y Lucas Rodríguez, respectivamente.

Además, hay puestos que están en duda en el mediocampo y el ataque.

Bruno Zuculini y la falta ante Ignacio Russo Foto: Dante Fernández/AFP

El probable equipo de Nacional para este martes sería con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez, Pavel Núñez o Maximiliano Silvera.

Tigre jugó y perdió

Tigre, que dejó prácticamente sentenciada su eliminatoria al golear 3-0 a Nacional en Montevideo, jugó el sábado por el campeonato de Primera división argentino y perdió 1-0 de visitante ante Estudiantes de Río Cuarto.

El entrenador Diego Dabove colocó un equipo con mayoría de suplentes y con solo tres titulares que jugaron frente a los tricolores: el golero Felipe Zenobio y los defensas Valentín Moreno y Alan Barrionuevo.

Diego Dabove Foto: Gastón Britos/Focouy

El partido de vuelta entre ambos equipos se disputará el martes en Victoria, provincia de Buenos Aires.

El ganador de la serie enfrentará a Montevideo City Torque en los octavos.