Salud Pública habilitó la agenda de vacunación contra el meningococo para adolescentes de 13, 14 y 15 años

El Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitó este lunes 27 de julio la agenda de vacunación contra el meningococo para adolescentes de 13, 14 y 15 años, a través del sitio oficial de la cartera.
A inicios de julio, la vacunación ya se había ampliado para los menores de 11 y 12 años. A su vez, el lunes 3 de agosto se ampliará para los de 9 y 10 años.
La ampliación de la inmunización responde al auge de las enfermedades vinculadas a la bacteria, la que suele encontrar en la adolescencia a sus principales portadores. A mediados de julio, en una escuela del barrio Ituzaingó falleció una niña por una enfermedad causada la bacteria meningococo. En ese mismo centro educativo otra estudiante había enfermado dos meses antes.
La vacunación es por agenda, de ahí que se hable de comienzo de la habilitación. Acorde haya disponibilidad de stock y se vayan cumpliendo los porcentajes de inmunidad de rebaño (cercanos al 95%), "la aspiración del ministerio es continuar ampliando la vacunación, en función de la disponibilidad de dosis, para alcanzar progresivamente a todos los niños, niñas y adolescentes de 2 a 18 años".
Los adolescentes accederán a la vacunación mediante agenda previa a través de la web de Salud Pública, mientras que los niños comprendidos en el esquema regular de vacunación con Bexsero® (MenB) y MenFive® a los 12 meses continuarán vacunándose en todos los vacunatorios habilitados del país.
¿Por qué los adolescentes son la clave?
La evidencia que los técnicos del MSP les llevaron a las autoridades políticas es que el 24% de los adolescentes son posibles portadores de la bacteria (una bacteria en la que todo humano es potencial huésped). Como en esas edades a la salida de la niñez es que se da la mayor concentración (lo que no quiere decir que sean quienes más enfermen o fallezcan), el objetivo epidemiológico es reducir las chances de circulación.
Como toda infección respiratoria son las secreciones nasales, la saliva, y los ambientes mal ventilados los que propagan mayor el contagio.
Los lactantes, infantes y adolescentes son los más afectados. También tienen más riesgo las personas con defensas bajas por enfermedades o tratamientos médicos. Por eso la vacunación también aplica a los siguientes grupos de riesgo:
- Asplenia anatómica o funcional, incluyendo anemia drepanocítica
- Déficit de complemento (C3, C5-C9, properdina, factor D, factor H)
- Tratamiento con inhibidores del complemento (ej. eculizumab o ravulizumab)
- Inmunodeficiencias combinadas o primarias graves
- Receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos o sólidos, especialmente si son niñas, niños o adolescentes
- Niñas, niños y adolescentes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).