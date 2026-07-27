Salud Pública habilitó la agenda de vacunación contra el meningococo para adolescentes de 13, 14 y 15 años

El Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitó este lunes 27 de julio la agenda de vacunación contra el meningococo para adolescentes de 13, 14 y 15 años , a través del sitio oficial de la cartera .

A inicios de julio, la vacunación ya se había ampliado para los menores de 11 y 12 años . A su vez, el lunes 3 de agosto se ampliará para los de 9 y 10 años .

La ampliación de la inmunización responde al auge de las enfermedades vinculadas a la bacteria , la que suele encontrar en la adolescencia a sus principales portadores. A mediados de julio, en una escuela del barrio Ituzaingó falleció una niña por una enfermedad causada la bacteria meningococo . En ese mismo centro educativo otra estudiante había enfermado dos meses antes .

Adolescentes de hasta 15 años tendrán que vacunarse contra el meningococo: agenda abrirá el 27 de julio según tramos de edad

La vacunación es por agenda , de ahí que se hable de comienzo de la habilitación. Acorde haya disponibilidad de stock y se vayan cumpliendo los porcentajes de inmunidad de rebaño (cercanos al 95%), "la aspiración del ministerio es continuar ampliando la vacunación , en función de la disponibilidad de dosis, para alcanzar progresivamente a todos los niños, niñas y adolescentes de 2 a 18 años ".

Los adolescentes accederán a la vacunación mediante agenda previa a través de la web de Salud Pública, mientras que los niños comprendidos en el esquema regular de vacunación con Bexsero® (MenB) y MenFive® a los 12 meses continuarán vacunándose en todos los vacunatorios habilitados del país.

¿Por qué los adolescentes son la clave?

La evidencia que los técnicos del MSP les llevaron a las autoridades políticas es que el 24% de los adolescentes son posibles portadores de la bacteria (una bacteria en la que todo humano es potencial huésped). Como en esas edades a la salida de la niñez es que se da la mayor concentración (lo que no quiere decir que sean quienes más enfermen o fallezcan), el objetivo epidemiológico es reducir las chances de circulación.

Como toda infección respiratoria son las secreciones nasales, la saliva, y los ambientes mal ventilados los que propagan mayor el contagio.

Los lactantes, infantes y adolescentes son los más afectados. También tienen más riesgo las personas con defensas bajas por enfermedades o tratamientos médicos. Por eso la vacunación también aplica a los siguientes grupos de riesgo: