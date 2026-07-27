Llamado laboral del MEF busca nueve administrativos y ofrece sueldo de $ 60.980: mirá requisitos y cómo anotarse

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para cubrir plazas administrativas en la Dirección Nacional de Catastro. El concurso público y abierto ofrece puestos en Montevideo y distintos puntos del país , con la posibilidad de presupuestación tras un período de provisoriato de 12 meses.

La propuesta está orientada a personas mayores de edad que hayan culminado la educación secundaria o su equivalente técnico, y que busquen ingresar a la función pública estatal mediante el portal oficial Uruguay Concursa.