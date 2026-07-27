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Llamado laboral del MEF busca nueve administrativos y ofrece sueldo de $ 60.980: mirá requisitos y cómo anotarse

El plazo de postulación para este llamado laboral finaliza el 11 de agosto de 2026

27 de julio de 2026 8:52 hs
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Diego Battiste

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para cubrir plazas administrativas en la Dirección Nacional de Catastro. El concurso público y abierto ofrece puestos en Montevideo y distintos puntos del país, con la posibilidad de presupuestación tras un período de provisoriato de 12 meses.

La propuesta está orientada a personas mayores de edad que hayan culminado la educación secundaria o su equivalente técnico, y que busquen ingresar a la función pública estatal mediante el portal oficial Uruguay Concursa.

Requisitos Excluyentes

  • Nacionalidad: Ser ciudadano natural o poseer al menos tres años de ciudadanía legal.
  • Edad: Tener 18 años cumplidos al momento del cierre de la inscripción.
  • Formación educativa: Contar con Bachillerato completo de la Dirección General de Educación Secundaria o su equivalente de la Educación Técnico Profesional (UTU).
  • Radicación geográfica: Residir obligatoriamente dentro de un radio no mayor a 50 kilómetros de la localidad asignada para el desempeño del puesto.
  • Compatibilidad estatal: No desempeñar cargos remunerados en la Administración Pública al momento del ingreso, excepto las excepciones legalmente habilitadas como la docencia.
  • Antecedentes: No registrar destituciones previas de organismos estatales.

Condiciones del cargo

  • Remuneración mensual: Sueldo nominal de $ 60.980,78.
  • Carga horaria: Régimen de trabajo de 40 horas semanales efectivas de labor.
  • Modalidad contractual: Provisoriato durante 12 meses, habilitando la evaluación para la posterior designación presupuestal definitiva.
  • Vacantes y destinos: Un total de 9 puestos distribuidos en Montevideo (5 vacantes), Canelones - Ciudad de la Costa (2 vacantes), Maldonado (1 vacante) y San José de Mayo (1 vacante).
  • Tareas principales: Soporte operativo de gestión, atención a usuarios presencial y remota, despacho de documentación oficial, archivo y carga de registros informáticos.

Plazos y cómo postularse

  • Período de inscripción: El plazo de postulación abre este lunes 27 de julio de 2026 y finaliza el 11 de agosto de 2026.
  • Proceso de postulación: La solicitud debe realizarse de manera digital completando el formulario disponible en la plataforma oficial de Uruguay Concursa.
  • Etapas del concurso: El proceso incluirá sorteo o reordenamiento aleatorio, control de requisitos excluyentes, prueba de oposición, evaluación de méritos y antecedentes, y entrevista personal con el tribunal designado.

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