El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para cubrir plazas administrativas en la Dirección Nacional de Catastro. El concurso público y abierto ofrece puestos en Montevideo y distintos puntos del país, con la posibilidad de presupuestación tras un período de provisoriato de 12 meses.
Llamado laboral del MEF busca nueve administrativos y ofrece sueldo de $ 60.980: mirá requisitos y cómo anotarse
El plazo de postulación para este llamado laboral finaliza el 11 de agosto de 2026