5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 26 de julio EN VIVO

Este domingo 26 de julio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 52.000.000, lo que equivale a casi U$S 1,3 millones.
El Pozo de Oro sorteó $ 31.876.942 y resultó vacante. El Pozo de Plata puso en juego $ 834.266 y tuvo tres aciertos. Por su parte, el Pozo Revancha puso en juego $ 20.285.529 y terminó vacante.
03
19
27
Bolilla extra: 35
Resultados del Pozo Revancha
42
04
27
16
08
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otra de las vías para participar del juego.