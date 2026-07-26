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5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 26 de julio EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

26 de julio de 2026 22:07 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este domingo 26 de julio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 52.000.000, lo que equivale a casi U$S 1,3 millones.

El Pozo de Oro sorteó $ 31.876.942 y resultó vacante. El Pozo de Plata puso en juego $ 834.266 y tuvo tres aciertos. Por su parte, el Pozo Revancha puso en juego $ 20.285.529 y terminó vacante.

Resultados del Pozo de Oro

22

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17

03

19

27

Bolilla extra: 35

Resultados del Pozo Revancha

42

04

27

16

08

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otra de las vías para participar del juego.

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