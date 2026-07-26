Segunda División Profesional: se cerró la fecha 11 con triunfo de La Luz y hay tres punteros en la Tabla Anual, mirá la tabla de posiciones

Se completó este domingo la undécima fecha de la fase regular de la Segunda División Profesional con un triunfo vital de La Luz sobre Miramar Misiones en el estadio Charrúa.

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El elenco de Aires Puros se impuso 1-0 con gol de Federico Rodríguez a los 8' en un partido que luego estuvo marcado por un clamoroso penal sobre Gonzalo Vega que Ruben Umpiérrez no sancionó.

Con este triunfo, La Luz, que de la mano de Ruben Silva acumula seis puntos sobre seis disputados,

La etapa se había disputado parcialmente el fin de semana pasada hasta que la Mutual decretó un paro de actividades tras los incidentes que se generaron después del clásico entre Rentistas y Cerrito.

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Ese partido había empatado 0-0 en un clásico marcado por un insólito gol anulado del juez Bruno Sacarelo a Rentistas.

El sábado, en el Palermo, Paysandú FC sorprendió a Colón al ganarle 3-2 con goles de contra anotaciones de Luis López, Leonardo Gómez y el joven Vicente Pesce contra goles de Tomás Lerman y Ramiro Quintana, este último de penal.

Leonardo Gómez es hermano de Maximiliano Gómez, futbolista de Nacional.

Leonardo Gómez Foto: @SegundaAUF

En el Goyenola, Plaza Colonia logró una trascendente victoria contra Tacuarembó por 2-0 con goles de Pablo Adorno y Nicolás González.

El domingo Fénix derrotó 1-0 a Atenas en el Capurro con gol de Sebastián De Marco.

Sebastián Di Marco Foto: @SegundaAUF

Los otros resultados de la etapa habían sido, la semana pasada, Oriental 1-0 a Huracán con gol de Matías Rigoleto, y Uruguay Montevideo 1-1 contra River Plate con goles de Lucas Ortíz y Facundo Pérez, respectivamente.

Plaza alcanzó a Oriental y Cerrito en lo más alto de la Tabla Anual (tras la fecha 10 el único líder era Cerrito), mientras que Fénix, Colón y Rentistas se colocan en zona de playoffs.

Posiciones de la Tabla Anual

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Goles En contra Plaza Colonia 28 17 8 4 5 21 13 Oriental 28 17 7 7 3 24 18 Cerrito 28 17 7 7 3 23 21 Fénix 27 17 7 6 4 28 19 Colón 24 17 6 6 5 20 17 Rentistas 24 17 6 6 5 17 18 Atenas 23 17 7 2 8 23 23 La Luz 23 17 5 8 4 14 14 Huracán 22 17 5 7 5 17 19 River Plate 22 17 6 4 7 24 30 Uruguay Mdeo. 18 17 4 6 7 18 21 Miramar Misiones 18 17 4 6 7 17 20 Paysandú 17 17 4 2 10 19 24 Tacuarembó 17 17 4 5 8 13 21

Los dos primeros, terminadas las dos ruedas de la fase regular, ascenderán directamente y los ubicados del tercero al sexto lugar jugarán playoffs por el tercer ascenso.

Fénix, como campeón del competencia, tendrá derecho a jugar los playoffs si no queda entre los seis primeros de la Anual, aunque por ahora está en pelea por el ascenso directo.

En la tabla del descenso, Uruguay Montevideo bajó al último lugar con un promedio de 0,898, mientras que Paysandú FC también está en zona de bajar con 1,000.

Los que tienen a mayor alcance son Miramar Misiones con 1,058, mientras que La Luz igualó la línea de Cerrito y ambos tienen 1,102.