La tabla de posiciones de la Segunda División Profesional que se cerró este lunes: Cerrito es el nuevo puntero

Con dos partidos se completó este lunes la décima etapa de la fase regular de la Segunda División Profesional donde el certamen está al rojo vivo tanto en la parte alta como en la baja.

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En el Complejo Rentistas, La Luz le ganó con autoridad 2-0 a Tacuarembó jugando un partido redondo.

Ruben Silva debutó como entrenador de los merengues luego de que fuera cesado Julio Fuentes y los de Aires Puros ganaron con tantos de Lucas Barreto y Gonzalo Vega .

Por la noche, Paysandú FC derrotó 1-0 a Fénix en el Palermo con gol de Luis López .

Las posiciones del Torneo Intermedio y de la Tabla Anual tras el cierre de la quinta fecha

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La fecha se había abierto el sábado con un triunfazo 3-2 de River Plate sobre Plaza Colonia en el Saroldi.

Los goles fueron de Santiago Otegui y Joaquín Silva, ambos en contra, e Inti López, que atraviesa un gran momento. Hebert Vergara y Lucas Carrizo anotaron para los patablanca que con la derrota cedieron la punta.

Inti López Foto: @SegundaAUF

Colón logró el sábado tres puntos importantes al derrotar 2-0 a Huracán FC con doblete de Ramiro Quintana.

El domingo, Uruguay Montevideo y Oriental empataron 1-1 en el Parque Ancap con goles de Maximiliano Viera para los locales y Matías Rigoleto para los de La Paz.

En San Carlos, Rentistas logró un resonante triunfo contra el local Atenas (3-1) con hat-trick de Michel Silveira, marcando Fernando Chávez para los carolinos.

Cerrito aprovechó la caída de Plaza y saltó a la cima al ganarle el domingo 1-0 a Miramar Misiones con gol del colombiano Ignacio Yepez.

Posiciones de la Tabla Anual

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Goles En contra Cerrito 27 16 7 6 3 23 21 Plaza C. 25 16 7 4 5 19 13 Oriental 25 16 6 7 3 23 18 Fénix 24 16 6 6 4 27 19 Colón 24 16 6 6 4 18 14 Atenas 23 16 7 2 7 23 22 Rentistas 23 16 6 5 5 17 18 Huracán 22 16 5 7 4 17 18 River Plate 21 16 6 3 7 23 29 La Luz 20 16 4 8 4 13 14 Miramar M 18 16 4 6 6 17 19 Uruguay M. 17 16 4 5 7 17 20 Tacuarembó 17 16 4 5 7 13 19 Paysandú 14 16 4 2 10 16 22

Los dos primeros, terminadas las dos ruedas de la fase regular, ascenderán directamente y los ubicados del tercero al sexto lugar jugarán playoffs por el tercer ascenso.

Fénix, como campeón del competencia, tendrá derecho a jugar los playoffs si no queda entre los seis primeros de la Anual.

En la tabla del descenso, los dos que están en zona para bajar son Paysandú con un promedio de 0,875 y Uruguay Montevideo con 0,896.

Los que tienen a mayor alcance son La Luz con 1,063, Cerrito con 1,104 y Miramar Misiones con 1,125.