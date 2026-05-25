Segunda División Profesional: se cerró la fecha con empate de Miramar Misiones y Fénix; Plaza Colonia único líder, mirá la tabla de posiciones

Plaza Colonia se mantuvo como único líder de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional al derrotar a Oriental de La Paz, equipo con el que compartía el primer puesto, La tercera fecha de la fase regular se completó este lunes con empate 1-1 entre Miramar Misiones y Fénix, en el Charrúa.

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El partido entre Plaza y Oriental se jugó el viernes en el Parque Prandi y el patablanca lo ganó 3-1 con goles de Nicolás González, Valentín Amoroso y Hebert Vergara , contra uno de Matías Rigoleto .

El sábado, Atenas le dio vuelta en gran recta final el partido que perdía en el Campus de Maldonado 2-1 ante Paysandú FC . El equipo de Juan Carlos Carrasco se impuso 3-2 con goles de Nicolás Suárez por dos y Matías Núñez , contra uno de Franco López y Vicente Pesce . Este último, de 15 años, marcó su primer tanto profesional.

A sus recién cumplidos 15 años, Vicente Pesce convirtió su primer gol con la camiseta de @paysandufc_of en Primera. El futbolista del proceso de Selecciones Juveniles es el más joven en haber convertido en un campeonato uruguayo… pic.twitter.com/94XRt6sZHh

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River Plate, de la mano de Damián Santín, sigue en racha ganadora. Derrotó 2-1 a Rentistas como visitante con goles de Facundo Pérez e Inti López contra uno de Douglas Bittencourt.

Tacuarembó, por su parte, derrotó en el Goyenola 2-0 a Colón con anotaciones de Pablo López y Joaquín Moreira.

La Luz dejó atrás su racha de empates y le ganó a Uruguay Montevideo 2-0 con tantos de Gabriel De León y Facundo Sosa.

Cerrito se quedó con el invicto de Huracán al ganarle 2-0 con tantos de Ignacio Yepez y Jonathan Isasmendi.

Cerrito jugó de local en el Parque Maracaná en el que inauguró nuevo césped, sintético.

Tabla Anual de la Segunda División Profesional

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Plaza Colonia 18 9 5 3 1 13 4 Fénix 15 9 4 3 2 16 10 Oriental 15 9 4 3 2 11 10 Cerrito 14 9 3 5 1 14 12 Huracán 14 9 3 5 1 12 8 Rentistas 13 9 3 4 2 9 8 La Luz 12 9 2 6 1 7 6 River Plate 11 9 3 2 4 10 15 Colón 10 9 2 4 3 8 8 Tacuarembó 10 9 2 4 3 10 11 Uruguay M. 10 9 2 4 3 10 11 Atenas 10 8 3 1 5 10 15 Miramar M. 7 9 1 4 4 5 10 Paysandú FC 5 9 1 2 6 8 13

En la tabla del descenso, los más comprometidos son Paysandú con un promedio de 0,556 y Miramar Misiones con 0,778 siendo los rivales más próximos que tienen Uruguay Montevideo con 0,878 y Cerrito con 0,976.