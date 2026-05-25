Segunda División Profesional: se cerró la fecha con empate de Miramar Misiones y Fénix; Plaza Colonia único líder, mirá la tabla de posiciones

Plaza Colonia se mantuvo como único líder de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional al derrotar a Oriental de La Paz, equipo con el que compartía el primer puesto, La tercera fecha de la fase regular se completó este lunes con empate 1-1 entre Miramar Misiones y Fénix, en el Charrúa.
El partido entre Plaza y Oriental se jugó el viernes en el Parque Prandi y el patablanca lo ganó 3-1 con goles de Nicolás González, Valentín Amoroso y Hebert Vergara, contra uno de Matías Rigoleto.
El sábado, Atenas le dio vuelta en gran recta final el partido que perdía en el Campus de Maldonado 2-1 ante Paysandú FC. El equipo de Juan Carlos Carrasco se impuso 3-2 con goles de Nicolás Suárez por dos y Matías Núñez, contra uno de Franco López y Vicente Pesce. Este último, de 15 años, marcó su primer tanto profesional.
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River Plate, de la mano de Damián Santín, sigue en racha ganadora. Derrotó 2-1 a Rentistas como visitante con goles de Facundo Pérez e Inti López contra uno de Douglas Bittencourt.
Tacuarembó, por su parte, derrotó en el Goyenola 2-0 a Colón con anotaciones de Pablo López y Joaquín Moreira.
La Luz dejó atrás su racha de empates y le ganó a Uruguay Montevideo 2-0 con tantos de Gabriel De León y Facundo Sosa.
Cerrito se quedó con el invicto de Huracán al ganarle 2-0 con tantos de Ignacio Yepez y Jonathan Isasmendi.
Cerrito jugó de local en el Parque Maracaná en el que inauguró nuevo césped, sintético.
Tabla Anual de la Segunda División Profesional
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Empatados
| Perdidos
| Goles a favor
| Goles en contra
|Plaza Colonia
|18
|9
|5
|3
|1
|13
|4
| Fénix
|15
|9
|4
|3
|2
|16
|10
| Oriental
|15
|9
|4
|3
|2
|11
|10
| Cerrito
|14
|9
|3
|5
|1
|14
|12
| Huracán
|14
|9
|3
|5
|1
|12
|8
| Rentistas
|13
|9
|3
|4
|2
|9
|8
| La Luz
|12
|9
|2
|6
|1
|7
|6
| River Plate
|11
|9
|3
|2
|4
|10
|15
| Colón
|10
|9
|2
|4
|3
|8
|8
| Tacuarembó
|10
|9
|2
|4
|3
|10
|11
| Uruguay M.
|10
|9
|2
|4
|3
|10
|11
| Atenas
|10
|8
|3
|1
|5
|10
|15
| Miramar M.
|7
|9
|1
|4
|4
|5
|10
| Paysandú FC
|5
|9
|1
|2
|6
|8
|13
En la tabla del descenso, los más comprometidos son Paysandú con un promedio de 0,556 y Miramar Misiones con 0,778 siendo los rivales más próximos que tienen Uruguay Montevideo con 0,878 y Cerrito con 0,976.