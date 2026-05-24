Cerrito vivió una jornada de festejo doble este domingo debido a lo que fue la reinauguración del Parque Maracaná, su cancha estrenada en 2008 y a la que ahora se le colocó un espectacular césped sintético, además de haberle ganado a Huracán del Paso de la Arena 2-0 por una nueva fecha de la Segunda división profesional.
Video: el imponente estado del césped sintético en el reinaugurado Parque Maracaná de Cerrito
Los auriverdes festejaron por partida doble este domingo y sumaron un nuevo atractivo al torneo de la Segunda división profesional; Video: el imponente estado del césped sintético en el reinaugurado Parque Maracaná de Cerrito