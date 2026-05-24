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Video: el imponente estado del césped sintético en el reinaugurado Parque Maracaná de Cerrito

Los auriverdes festejaron por partida doble este domingo y sumaron un nuevo atractivo al torneo de la Segunda división profesional; Video: el imponente estado del césped sintético en el reinaugurado Parque Maracaná de Cerrito

24 de mayo de 2026 16:46 hs

Cerrito vivió una jornada de festejo doble este domingo debido a lo que fue la reinauguración del Parque Maracaná, su cancha estrenada en 2008 y a la que ahora se le colocó un espectacular césped sintético, además de haberle ganado a Huracán del Paso de la Arena 2-0 por una nueva fecha de la Segunda división profesional.

El conjunto auriverde había inaugurado su campo de juego el 20 de setiembre de 2008 con una goleada por 3-0 sobre Huracán Buceo, también por la ex Divisional B.

La gran fiesta de Cerrito en el Parque Maracaná

Cerrito preparó para este domingo a la tarde una gran fiesta para lo que fue la reinauguración del Parque Maracaná.

En lo que es el flamante césped sintético, todo el público que se acercó hasta sus instalaciones, pudo ver antes del partido ante Huracán del Paso de la Arena, distintos homenajes, hubo un show de una scola do samba y también sorteos.

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Con relación al partido, la gran figura fue Jonathan Isasmendi, de 23 años.

En el primero de los goles, a cargo de Ignacio Yepez, realizó una jugada espectacular.

Luego, sobre los 28 minutos, convirtió el 2-0 mediante una gran definición y para alegría de toda la parcialidad de Cerrito en su remodelado escenario.

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