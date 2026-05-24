Video: el imponente estado del césped sintético en el reinaugurado Parque Maracaná de Cerrito

Cerrito vivió una jornada de festejo doble este domingo debido a lo que fue la reinauguración del Parque Maracaná, su cancha estrenada en 2008 y a la que ahora se le colocó un espectacular césped sintético, además de haberle ganado a Huracán del Paso de la Arena 2-0 por una nueva fecha de la Segunda división profesional.

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El conjunto auriverde había inaugurado su campo de juego el 20 de setiembre de 2008 con una goleada por 3-0 sobre Huracán Buceo, también por la ex Divisional B.

La gran fiesta de Cerrito en el Parque Maracaná Cerrito preparó para este domingo a la tarde una gran fiesta para lo que fue la reinauguración del Parque Maracaná.

En lo que es el flamante césped sintético, todo el público que se acercó hasta sus instalaciones, pudo ver antes del partido ante Huracán del Paso de la Arena, distintos homenajes, hubo un show de una scola do samba y también sorteos.