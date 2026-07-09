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Mundial 2026: Kylian Mbappé volvió a marcar y mantiene viva la pelea con Lionel Messi en la tabla histórica

Kylian Mbappé marcó un gol en el triunfo de Francia por 2-0 ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

9 de julio de 2026 19:26 hs
Kylian Mbappé
AFP

Kylian Mbappé sigue intratable de cara al gol en este Mundial 2026 y en esta oportunidad marcó el primer tanto en el triunfo por 2-0 ante Marruecos en los cuartos de final y sigue de cerca a Lionel Messi en la tabla de máximos goleadores de la historia de los Mundiales, además de haberlo alcanzado en esta edición.

La pelea entre Kylian Mbappé y Messi en la tabla histórica

Tras los partidos disputados en el Mundial 2026, frente a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto, Messi alcanzó los 21 goles y sigue como el máximo anotador de todos los tiempos, luego de superar la marca de 16 tantos que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

Mbappé festejando su gol ante Marruecos en el Mundial 2026

Mbappé festejando su gol ante Marruecos en el Mundial 2026

Por su parte, con su gol frente a Marruecos en los cuartos de final, Mbappé llegó a 20 goles y se puso a tan solo un tanto de distancia de Messi, con la particularidad que el francés lleva disputado la mitad de los Mundiales que jugó el argentino.

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La tabla histórica de los máximos goleadores

  1. Lionel Messi (ARG) - 21 goles en 31 partidos
  2. Kylian Mbappé (FRA) - 20 goles en 20 partidos
  3. Miroslav Klose (ALE) - 16 goles en 24 partidos
  4. Ronaldo Nazario (BRA) - 15 goles en 19 partidos
  5. Gerd Müller (ALE) - 14 goles en 13 partidos
  6. Just Fontaine (FRA) - 13 goles en 6 partidos
  7. Pelé (BRA) - 12 goles en 14 partidos

La pelea se mantiene en esta edición

No obstante, además de la disputa en la tabla histórica, también protagonizan un enfrentamiento en la tabla de goleadores de esta edición, en el Mundial 2026, ya que tanto Lionel Messi como Kylian Mbappé marcaron 8 goles, aunque el argentino tiene un partido menos que jugará el próximo sábado 11 de julio ante Suiza.

A su vez, Erling Haaland los sigue de cerca con 7 goles e incluso también Harry Kane, con 6 tantos. Estos dos últimos mencionados anteriormente se enfrentarán entre sí el sábado 11 de julio, cuando Inglaterra y Noruega se vean las caras en los cuartos de final.

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