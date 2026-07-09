El gran gesto de Sebastián Cáceres: el zaguero de la selección uruguaya realizó una visita especial en sus vacaciones tras el Mundial 2026

El zaguero de la selección uruguaya, Sebastián Cáceres , quien tuvo su estreno mundialista en la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, está de vacaciones en Uruguay y realizó una visita que fue destacada en las redes sociales.

El defensa de 26 años dijo presente en un entrenamiento de las divisiones infantiles de Liverpool , el club en el que se formó y en el que debutó en Primera división.

Cáceres fue al Complejo La República , el predio deportivo de los negriazules, se puso la indumentaria del equipo y les dio una charla.

Además, se sacó fotos con los juveniles y entrenadores, entre los que estuvo Gustavo Ferrín , gerente deportivo del club.

"Se manipuló mucho la información para tal vez dejar mal a Marcelo": Sebastián Cáceres habló sobre los rumores de las charlas con Bielsa en su regreso a Montevideo

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Sebastián Cáceres visitó a las formativas de Liverpool Foto: @LFCuru_1915

El gesto del defensa fue destacado en una de las cuentas partidarias de Liverpool en X, en la que valoraron el “sentido de pertenencia” y lo elogiaron por su visita. “Este pibe es un fenómeno”, señalaron.

Hoy Sebastián Cáceres fue al Complejo La República de Liverpool, se puso ropa del club y le alegró la tarde a los más chicos. Sentido de pertenencia.



Sos muy crá @Seba4Caceres pic.twitter.com/r4A58Dnbra — LFCuru (@LFCuru_1915) July 8, 2026

El zaguero tuvo su debut mundialista en la reciente Copa del Mundo, en la que fue titular en los tres partidos de fase de grupos y redondeó buenas actuaciones.

Tras el torneo, el jugador de América de México regresó a Uruguay junto a la delegación que encabezó Marcelo Bielsa.

En su retorno, Cáceres analizó la temprana salida del combinado y los rumores que surgieron.

“Obviamente, todos muy tristes por el resultado, porque no se consiguió el objetivo, a pesar de que nos habíamos preparado muy bien, creíamos que habíamos hecho una buena preparación para poder competir, no se pudo y obviamente la tristeza es de todos, como me imagino también de todo el país que obviamente estarían ilusionados como nosotros y bueno, no pudimos concretar el objetivo”, dijo el defensa que fue titular y completó los tres partidos.

Sebastián Cáceres Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP

Luego, se refirió a las versiones sobre el relacionamiento del plantel con el entrenador Marcelo Bielsa y lo que trascendió sobre que el DT le recriminó a los referentes que lo habían dejado solo en la última charla de la concentración.

“Lo que se habló, obviamente no lo voy a decir, sí puedo decir que hubo cosas que salieron, que se filtraron, que no tenían nada que ver, que no fueron como las dijeron, se tergiversó todo lo que lo que se habló, que no tenía nada que ver. Entonces, por esa parte es lo que te puedo decir, porque creo que se manipuló mucho la información para tal vez dejar mal a Marcelo y creo que esas cosas no van. Y bueno, me parece que no fue lo correcto”, señaló.