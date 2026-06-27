Las estadísticas de la selección uruguaya en el Mundial 2026: Olivera, Cáceres y Bentancur lideran las cifras técnicas y físicas, y Valverde presenta datos preocupantes

La selección uruguaya quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 1-0 contra España en la última fecha de la fase de grupos , lo que ya dio paso al análisis de qué fue lo que ocurrió para que la celeste termine afuera del torneo tan rápidamente.

Para esta Copa del Mundo, la FIFA publica informes estadísticos detallados de todos los partidos , lo que permite ver cuáles fueron los jugadores uruguayos que lideraron distintas cifras durante los tres encuentros de la fase de grupos. Estos futbolistas lideraron los números defensivos uruguayos , pero además tuvieron una alta cantidad de pases acertados y un despliegue físico superior al resto.

Por otra parte, los delanteros mostraron cifras preocupantes en distintas facetas , al igual que Federico Valverde , el capitán de la selección en los tres encuentros.

En cuanto a pases, el jugador que más pases intentó y acertó en el torneo es Mathías Olivera , con 213 entregas realizadas en 226 intentos , un porcentaje del acierto del 94%.

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El zaguero del Nápoli lideró la estadística de cantidad de pases intentados y acertados en los tres partidos de Uruguay en la fase de grupos.

En la lista sigue Rodrigo Bentancur, que acertó 157 de los 174 pases que intentó durante el Mundial, un porcentaje del 90% de acierto. Fue el segundo jugador con más pases realizados ante Arabia Saudita y España, y ante Cabo Verde quedó por debajo de Olivera, Federico Valverde, Manuel Ugarte y Cáceres.

Rodrigo Bentancur en el partido ante España Enzo Santos / FocoUy

El otro zaguero de la selección embocó 154 pases en 172 intentos, un porcentaje del 89%, cifras muy similares a las de Bentancur.

La presencia de los dos zagueros en este podio habla de la cantidad de juego que Uruguay tuvo lejos del área rival, así como también lo adelantados que jugaron por momentos ambos defensores.

Del lado negativo, los delanteros fueron los jugadores con menos pases realizados durante el torneo. Darwin Núñez solo intentó 25 pases durante los 155 minutos que disputó en la copa, de los cuales acertó 20. Federico Viñas, en tanto, acertó 18 de las 29 entregas que probó. Sus casos demuestran el poco nexo que hubo entre el equipo y sus delanteros.

En el caso de Valverde, arrancó con un número promedio ante Arabia Saudita, 37 pases acertados, aunque con un porcentaje de acierto bajo, un 82%. Contra Cabo Verde tuvo mayor participación, con 51 pases de 61, y ante España mostró su peor versión: apenas realizó 10 pases de 14 intentos en 55 minutos. Solo Agustín Canobbio realizó menos pases en ese partido (12) por fuera de Brian Rodríguez y Federico Viñas, que ingresaron en los minutos finales.

Los kilómetros recorridos

Enzo Santos / Foco Uy

En los datos de total de kilómetros recorridos, nuevamente Mathías Olivera vuelve a ser el número 1. En total corrió 34,4 kilómetros entre los tres encuentros, con un pico máximo de 11,7 km ante Arabia Saudita y un piso de 11,3 km ante Cabo Verde. En todos los partidos lideró esta estadística.

En el segundo lugar está nuevamente Rodrigo Bentancur, con 33,6 kilómetros recorridos en total. Contra Cabo Verde tuvo su mayor cifra, 11,3 km. Solo contra España no quedó segundo en este ítem: además de Olivera, también lo superó Agustín Canobbio.

Guillermo Varela es el tercero, con 32,7 km, con 11 kilómetros recorridos tanto contra Arabia como contra Cabo Verde. Cuarto terminó Sebastián Cáceres, con 30,3 kilómetros en total, manteniéndose en la línea de los 10 kilómetros en los tres encuentros.

En tanto, Valverde tuvo cifras inferiores a las de Bentancur, sin alcanzar en sus dos partidos completos los 10 kilómetros recorridos, y alcanzando los 6,7 km en los 55 minutos ante España para completar un total de 25,8 kilómetros recorridos durante el Mundial.

El rendimiento defensivo

En lo que respecta a las estadísticas defensivas, el que encabeza las cifras vuelve a ser Olivera: fue el que más pelotas recuperó (22), el que más cruces ganó (12, junto a Varela) y el tercero que más duelos aéreos ganó (9).

Cáceres le sigue con 20 balones recuperados, 11 cruces ganados y fue el jugador con más duelos aéreos ganados junto con Guillermo Varela, con 10.

Varela además recuperó la pelota para Uruguay en 18 ocasiones y ganó 12 cruces, lo que lo deja tercero en este listado.

Sebastián Cáceres en el partido ante Cabo Verde Enzo Santos /Foco Uy

Los números ofensivos

Federico Valverde encabeza la lista de jugadores con más disparos, con 10. Probó tres veces ante Arabia Saudita, y otras siete ante Cabo Verde, sin intentos ante España.

Esos siete disparos contra Cabo Verde fueron más que los que intentó Federico Viñas durante todo el torneo, con seis oportunidades. Darwin Núñez, en tanto, solo buscó arco en dos oportunidades, y una de ellas fue un disparo desde atrás del medio de la cancha ante España. Otra clara muestra de la falta de conexión entre los delanteros y el resto del equipo.

Federico Valverde y Darwin Núñez en el partido ante España AFP

Es destacable en este aspecto la actuación de Maximiliano Araújo: solo pateó cuatro veces al arco en tres partidos e hizo dos goles.

Agustín Canobbio, el otro jugador uruguayo que hizo un gol en este Mundial, también solo buscó el arco cuatro veces.