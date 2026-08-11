Cómo ahorrar en la factura de UTE: a qué temperatura poner el aire acondicionado y otros consejos para gastar menos

Con las bajas temperaturas, la calefacción pasa a tener un mayor peso en el consumo eléctrico de los hogares . Sin embargo, algunos cambios en el uso de los electrodomésticos pueden ayudar a reducir el gasto de energía y, por lo tanto, el monto de la factura de UTE .

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La empresa pública cuenta con una serie de recomendaciones para mejorar la eficiencia energética en los hogares, que incluyen desde la temperatura a la que debe utilizarse el aire acondicionado hasta el manejo del termotanque, la heladera y el lavarropas.

Uno de los principales consejos está relacionado con el aire acondicionado. Durante el invierno, UTE recomienda regularlo a 21 °C , mientras que para el verano aconseja una temperatura de 24 °C .

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La diferencia puede tener un impacto importante en el consumo: por cada grado que se aumenta la temperatura en invierno —o se disminuye durante el verano—, el consumo de energía se incrementa un 5% .

UTE también recomienda optar, cuando sea posible, por equipos con etiquetado de eficiencia energética Clase A y utilizar tecnología inverter, principalmente en aquellos ambientes donde el aparato permanece funcionando durante varias horas.

Otro punto importante es el mantenimiento. Los filtros deberían limpiarse al comienzo de cada temporada, al menos dos veces al año. Además de disminuir el consumo, esto evita el ingreso de aire con polvo a las habitaciones.

También es aconsejable evitar las corrientes de aire mediante el uso de burletes y cerramientos adecuados en puertas y ventanas.

El termotanque a 60 °C y el uso de un timer

El termotanque es otro de los electrodomésticos sobre los que UTE pone especial atención.

La recomendación es regular el termostato a 60 °C, lo que permite reducir las pérdidas de calor y contribuir a una mayor duración del equipo.

Además, se puede incorporar un timer para que el termotanque se encienda antes del momento en que se utilizará el agua caliente y se apague cuando deje de ser necesario.

UTE también aconseja instalarlo, siempre que sea posible, cerca de los lugares donde se utilizará el agua caliente. De esa manera se reducen las pérdidas de calor a través de las cañerías.

Heladera: cada grado de menos aumenta 5% el consumo

En el caso de la heladera, UTE recomienda mantener el refrigerador entre 3 °C y 5 °C y el congelador a -15 °C.

Bajar innecesariamente la temperatura tiene consecuencias en el gasto eléctrico: según la empresa, cada grado que se reduce la temperatura interior aumenta 5% el consumo de energía.

También es importante controlar que la puerta cierre correctamente y que los burletes estén en buenas condiciones, evitar abrirla durante más tiempo del necesario y dejar enfriar los alimentos antes de guardarlos.

En freezers o heladeras sin descongelado automático, UTE recomienda evitar la acumulación de hielo, dado que obliga al equipo a trabajar más y aumenta el consumo.

Lavar con la carga completa y, si es posible, con agua fría

Para el lavarropas, el consejo es aprovechar la capacidad máxima indicada por el fabricante. Lavar pocas prendas puede demandar la misma cantidad de energía que hacerlo con el equipo cargado.

Salvo que la ropa esté muy sucia y sea necesario utilizar agua caliente, UTE aconseja lavar con agua fría o a baja temperatura.

Una lógica similar se aplica a otros electrodomésticos. Para la plancha, recomienda acumular la mayor cantidad posible de ropa y plancharla de una sola vez, mientras que en el lavavajillas aconseja utilizar programas económicos o de baja temperatura.

UTE también señala que utilizar una jarra eléctrica para hervir un litro de agua resulta más rápido y barato que hacerlo en una hornalla a gas.

Aprovechar el sol también ayuda a gastar menos

No todas las recomendaciones requieren modificar el uso de electrodomésticos. Durante el invierno, UTE aconseja dejar abiertas las cortinas y persianas durante el día para aprovechar el calor del sol y cerrarlas cuando baja para conservar la temperatura acumulada dentro de la vivienda.

También recomienda colocar burletes en puertas y ventanas para reducir las filtraciones y fugas de aire.

En materia de iluminación, la empresa aconseja sustituir las lámparas incandescentes por luces LED y aprovechar la luz natural siempre que sea posible.

Finalmente, a la hora de comprar un nuevo electrodoméstico, UTE recomienda optar por equipos Clase A, que tienen un menor consumo energético y pueden generar un ahorro a lo largo de su vida útil.