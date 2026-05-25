Paso a paso: el plan exacto para pagar menos en las facturas de UTE y OSE

Bajar el costo mensual de los servicios básicos en Uruguay requiere más que apagar las luces antes de salir. Mediante el cambio a tarifas horarias de UTE y la reparación de fugas invisibles, los hogares pueden reducir significativamente sus gastos fijos.

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El mayor margen de ahorro en energía eléctrica se encuentra en la optimización del consumo y la elección de la tarifa adecuada. La empresa estatal ofrece alternativas que premian el uso de electrodomésticos fuera de los horarios de mayor demanda.

A su vez, la climatización representa uno de los mayores gastos del hogar. Los datos oficiales indican que el uso correcto de los equipos es fundamental para evitar sobrecostos.

Plan Más Aire de UTE: cómo pagar menos luz durante fines de semana y feriados

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Los puntos clave para disminuir el monto mensual son:

El Plan Inteligente (Doble o Triple Horario) permite un ahorro anual de entre 10% y 15% al trasladar el consumo fuera del horario pico.

El aire acondicionado debe fijarse en 24°C en verano; cada grado inferior aumenta el consumo de energía en un 5%.

Las bombas de calor y los aires acondicionados se consolidan como los métodos de calefacción más económicos para el invierno.

El paso a paso para cambiar de tarifa eléctrica

Ingresá a la web oficial de UTE y accedé con tus datos de usuario.

Buscá la sección del Plan Inteligente y utilizá el simulador para comparar tu gasto actual.

Elegí la opción de Doble o Triple Horario según tus rutinas diarias y confirmá el trámite en línea.

Cómo evitar pérdidas de dinero en OSE

El desperdicio de agua potable no solo afecta al medio ambiente, sino que impacta directamente en la facturación mensual. Las pérdidas internas en los hogares suelen pasar desapercibidas hasta que llega el recibo.

La administración sanitaria advierte que pequeños cambios de hábitos y el mantenimiento de las cañerías son suficientes para controlar el gasto.

Las cifras del impacto en el consumo establecen que: