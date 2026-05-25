España, rival de la selección uruguaya, presentó su lista para el Mundial 2026 con el rey como protagonista y Lamine Yamal como figura principal

La selección de España confirmó la lista de 26 futbolistas que llevará al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá , en el que se enfrentará a la selección uruguaya por el Grupo H, con un video que tuvo al rey Felipe VI como uno de sus protagonistas principales.

Las redes oficiales de La Roja publicaron la lista en las primeras horas de la mañana de este lunes, con una presentación que incluye una declaración del entrenador Luis de la Fuente , la presencia del rey de España y la participación de varios trabajadores para nombrar a todos los jugadores que integran la lista.

La lista está encabezada por Lamine Yamal, que a pesar de no jugar los últimos partidos de LaLiga de España por lesión llegará con lo justo al torneo .

Los defensas del Barcelona Eric García y del Atlético de Madrid, Marc Pubill , son las novedades de la nómina, en la que no figura ningún jugador del Real Madrid, algo que nunca había ocurrido en la historia de la selección española en los mundiales.

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También es sorpresa la inclusión de Mikel Merino, que tras una larga lesión que parecía que lo iba a dejar afuera de la Copa fue incluido por De la Fuente.

Embed Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

España, encuadrada en el grupo H, iniciará su periplo mundialista el 15 de junio frente a Cabo Verde, seguirá el 21 de junio contra Arabia Saudita y finalizará la fase de grupo contra Uruguay el 27 de junio.

En una conferencia de prensa realizada tras la difusión de la lista, De la Fuente aseguró que tanto Yamal como Williams, Muñoz y Merino "van a estar todos disponibles para el primer partido o el segundo". "Estamos hablando de un Mundial. No queremos arriesgar, siempre dentro de tener un margen de máxima seguridad y confianza, esto es un Mundial y si los futbolistas quieren arriesgar, lo harán", agregó.

Consultado sobre la ausencia de futbolistas del Real Madrid, el entrenador fue tajante: "No miro si un jugador viene de un club o de otro".

Uno por uno, los jugadores de España para el Mundial 2026

Arqueros (3): Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona).

Defensas (8): Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic de Bilbao), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) y Pedro Porro (Tottenham Hotspur).

Mediocampistas (7): Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint Germain), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodrigo Hernández (Manchester City), Álex Baena (Atlético de Madrid) y Mikel Merino (Arsenal),

Delanteros (8): Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic de Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferrán Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) y Lamine Yamal (Barcelona).

FUENTE: Con información de AFP y EFE