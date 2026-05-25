El cambio de dieta que revierte la edad biológica en cuatro semanas

Una reciente investigación científica demostró que ajustar la ingesta diaria de grasas y proteínas de origen animal durante un mes es suficiente para reducir los marcadores de envejecimiento celular. El hallazgo abre nuevas interrogantes sobre la velocidad con la que el cuerpo humano responde a las modificaciones nutricionales en la etapa adulta.

El estudio fue liderado por la Universidad de Sídney y sus resultados se publicaron el 12 de mayo de 2026 en la prestigiosa revista científica Aging Cell. La investigación se centró exclusivamente en observar cómo las variaciones a corto plazo en la alimentación impactan en la salud celular.

Los científicos analizaron a un grupo de adultos de entre 65 y 75 años. El objetivo principal fue medir la diferencia entre la edad cronológica, que marca los años vividos, y la edad biológica, que refleja el nivel de desgaste y funcionamiento real del organismo.

Durante el período de cuatro semanas, los investigadores observaron que los participantes que redujeron su consumo de grasas o priorizaron las proteínas de origen vegetal mostraron mejoras significativas. Los biomarcadores asociados al envejecimiento y a la salud general registraron un retroceso evidente.

El impacto más notorio se documentó en aquellos individuos que adoptaron un patrón de alimentación bajo en grasas y con un mayor aporte de carbohidratos. Por el contrario, el grupo que mantuvo su dieta habitual no presentó variaciones en sus indicadores biológicos.

La doctora Caitlin Andrews, investigadora de la Escuela de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente de la Universidad de Sídney y autora principal del trabajo, detalló que estos cambios rápidos sugieren una alta capacidad de adaptación del cuerpo humano frente a los estímulos nutricionales en la tercera edad.

El alcance de la investigación

El equipo científico fue cauteloso al interpretar los datos. El documento publicado en Aging Cell subraya que estos hallazgos representan un indicio temprano y no una prueba definitiva de que la dieta pueda revertir el envejecimiento de forma permanente.

Los autores del estudio explicaron que el siguiente paso requiere investigaciones más amplias y prolongadas. El propósito será determinar si estas modificaciones celulares logran sostenerse en el tiempo y si efectivamente se traducen en una menor incidencia de enfermedades crónicas.

La observación clínica confirma que la edad biológica varía considerablemente entre individuos de la misma edad cronológica. Factores como el entorno, la genética y, según evidencia este nuevo análisis, la nutrición a corto plazo, juegan un rol determinante en el proceso de deterioro celular.