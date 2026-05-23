Las palabras que usan los mentirosos, según la psicología

Detectar una mentira no siempre depende de los gestos o el lenguaje corporal. Según distintos estudios en psicología y análisis del lenguaje, las personas que mienten suelen modificar la manera en la que hablan y repetir ciertos patrones verbales que funcionan como señales de alerta.

Una de las investigaciones más citadas sobre este tema es “Lying Words: Predicting Deception from Linguistic Styles” , elaborada por especialistas de la Universidad de Texas y publicada en la revista Personality and Social Psychology Bulletin. La pesquisa analizó relatos verdaderos y falsos para identificar diferencias lingüísticas entre quienes decían la verdad y quienes no.

Los investigadores concluyeron que los mentirosos suelen utilizar menos referencias personales. Es decir, evitan palabras como “yo”, “mí” o “me” para tomar distancia emocional de lo que están diciendo.

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Además, el estudio encontró que quienes mienten presentan una menor complejidad cognitiva en el lenguaje. Esto significa que usan explicaciones más simples, menos conectores lógicos y relatos menos elaborados cuando intentan sostener una mentira.

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Otro patrón frecuente es el aumento de palabras asociadas a emociones negativas. Expresiones vinculadas con enojo, ansiedad o culpa aparecen con más frecuencia en discursos engañosos, incluso cuando la persona intenta parecer tranquila.

Investigaciones previas sobre lingüística y engaño detectaron que los mentirosos tienden a utilizar más negaciones, frases ambiguas y respuestas indirectas. También suelen agregar detalles innecesarios para reforzar la credibilidad de la historia.

Entre las expresiones más repetidas aparecen frases como “honestamente”, “te juro”, “créeme” o “para decirte la verdad”, utilizadas muchas veces para intentar convencer al interlocutor. Aunque no prueban una mentira, los especialistas sostienen que pueden ser señales relevantes cuando aparecen junto con otros cambios en el discurso.

¿Qué dice la psicología sobre la mentira y el lenguaje?

La psicología explica que mentir requiere un esfuerzo mental mayor que decir la verdad. La persona debe construir una historia coherente, controlar sus emociones y recordar los detalles para no contradecirse. Ese desgaste suele reflejarse en el lenguaje.

Por eso, para algunos especialistas, escuchar cómo alguien habla puede ser más útil que observar solamente su lenguaje corporal. Estudios posteriores sobre comunicación engañosa detectaron también que los mentirosos suelen usar más palabras de relleno, pausas y cambios repentinos de tono o estructura verbal.

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Sin embargo, los expertos aclaran que no existe una palabra mágica capaz de confirmar que alguien está mintiendo: el contexto, la personalidad y la forma habitual de hablar de cada individuo también influyen en la interpretación.

De hecho, el estudio de la Universidad de Texas remarca que las señales lingüísticas son más útiles cuando aparecen combinadas y no como indicadores aislados.