Ministerio de Industria le pidió al Congreso de Intendentes que gobiernos departamentales compren una cuota de pórtland a Ancap

El Ministerio de Industria le pidió al Congreso de Intendentes que mediante un acuerdo los gobiernos departamentales se comprometan a reservar una cuota de compra de cemento pórtland producido por Ancap .

La solicitud fue escrita en una carta por la ministra de Industria Fernanda Cardona hacia el presidente del Congreso de Intendentes Nicolás Olivera , en la que la secretaria de Estado evoca entre otros argumentos "soberanía productiva nacional" , "dinamismo económico regional" y la "protección del empleo" .

"Como es de público conocimiento, el rubro de pórtland de Ancap sufre pérdidas económicas importantes, alcanzando en 2024 una pérdida en el entorno de los 24 millones , circunstancia que requiere de una respuesta colectiva y coordinada desde el Estado en su conjunto", afirma a la carta a la que accedió El País en primera instancia.

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"El acuerdo marco propuesto establecería un mecanismo de reserva de compra que no implica necesariamente exclusividad ni condicionamiento de los presupuestos departamentales , sino un compromiso razonable de preferencia hacia el producto nacional en la planificación de obras públicas", agrega la ministra en la carta. Al tiempo que "los detalles del instrumento — volúmenes, plazos, condiciones y modalidades de implementación — podrían ser discutidos y acordados en el seno del propio Congreso de Intendentes , con la participación activa de Ancap y las autoridades competentes", añade el texto.

La carta dirigida al intendente de Paysandú también afirma que "resulta pertinente recordar que el acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y el Congreso de Intendentes en el marco del Presupuesto Quinquenal 2025- 2030 representa el mayor nivel de transferencias desde el gobierno central hacia los departamentos en la historia del país, con una inversión estimada de 800 millones de dólares anuales".

"Este hito no es un dato menor: refleja la relevancia que el gobierno nacional le otorga a las intendencias como actores fundamentales del desarrollo territorial y la gestión pública. Esa valoración supone también una corresponsabilidad: es positivo que las definiciones adoptadas por los gobiernos departamentales en materia de contratación y compras públicas converjan con los objetivos estratégicos del gobierno nacional", afirma Cardona.

"Garantizando un buen precio, nosotros vamos a comprar", dijo Nicolás Olivera

20250730 YAMandu Orsi, Nicolás Olivera. Congreso de Intendentes y Poder Ejecutivo acuerdan transferencias para el quinquenio. Foto: Inés Guimaraens

El presidente del Congreso de Intendentes e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, afirmó que si se garantiza "un buen precio" los gobiernos departamentales estarían dispuestos a comprar el material de Ancap.

"Vamos a analizarla en el Congreso. Los intendentes tenemos siempre la vocación de colaborar pero lo cierto también es que el ministerio y Ancap tienen que tener la misma vocación", dijo Olivera, quien agregó que las comunas siempre están "en búsqueda de la mayor eficiencia en la compra".

Consultado sobre el fragmento de la carta que recuerda las transferencias a las intendencias, Olivera afirmó que ese tema ya había sido conversado con el presidente Yamandú Orsi y con la Oficina del Planeamiento y Presupuesto (OPP). "Hay millones de cosas que hacemos los gobiernos departamentales que debería hacer el gobierno nacional", añadió el intendente, entre las que destaca "salud, registros civiles, políticas sociales, personas en situación de calle", entre otras. Además puso en duda si ese fragmento de la carta estuvo adecuada.