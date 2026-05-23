Luciano Rodríguez confirmó que no fue convocado por Marcelo Bielsa para jugar el Mundial 2026 con la selección uruguaya: "Voy a estar alentando como un hincha más"

El delantero Luciano Rodríguez llegó a Uruguay este sábado tras finalizar su temporada con el Neom SC de Arabia Saudita, y confirmó que no fue convocado por el entrenador Marcelo Bielsa para disputar el Mundial 2026 con la selección uruguaya.
"Los jugadores que vienen a Uruguay, vienen por la selección. Yo vine por mi parte, así que intuyo que vengo de vacaciones. Después se verá, capaz que hay un llamado de último turno para ir a entrenar, pero todo indica que me quedaré con mi familia", anunció el atacante en una rueda de prensa realizada en el Aeropuerto de Carrasco este sábado.
El futbolista de 22 años confesó que no tuvo contacto con Bielsa y su cuerpo técnico desde noviembre, en la ventana de amistosos de FIFA de esa fecha, y espera que al combinado "le vaya lo mejor posible en el Mundial". "Voy a estar alentando como un hincha más", agregó.
Rodríguez también hizo un análisis de su temporada en Arabia Saudita, que entiende fue "difícil, pero para ser la primera estuvo bastante bien". "Tuve algunos contratiempos como extrañar a la familia, pero me fue bien. La que viene va a ser mejor", expresó el delantero, que adelantó que seguramente siga en el Neom la siguiente temporada.
El campeón del mundo sub 20 con Uruguay en 2023 (y el único de esa camada que tenía alguna chance de representar a la selección en este Mundial) aseguró que recibió "varias ofertas del fútbol brasileño", pero "nada importante para el club, que "no se quiere desprender" de él.
"Fue un salto económicamente, pero deportivamente te atrasa porque no es muy visto. La decisión que tomé fue pensando en mi familia, no tanto en lo deportivo, y no me arrepiento", reconoció "La Joya", que admitió que su decisión le hizo perder pisada en la selección "pero tampoco venía teniendo mucha participación".