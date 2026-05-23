Incautaron más de 360 inyectables ilegales usados para bajar de peso: estiman que el valor de la mercadería asciende a US$ 240 mil

La Policía incautó un total de 365 jeringas de inyectables no autorizadas con un costo estimado de US$ 240.000 , además de dinero en efectivo y se logró condenar a un hombre en Uruguay, en una organización criminal trasnacional que tenía vinculaciones en Brasil .

Las autoridades realizaron dos allanamientos el jueves en los que además de las inyecciones se incautó US$ 74.900 y $167.500 provenientes de las comercializaciones realizadas. El hombre fue sentenciado a veinte meses de prisión que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba por el delito de receptación en régimen de reiteración real con un delito de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por persona inhabilitada .

Como parte de la operación Dosis , se descubrió que las ventas eran realizadas en forma clandestina , sin respetar los protocolos sanitarios y entregados en forma personal, vendiendo a un costo de $13.000 pesos uruguayos cada dosis en efectivo . El dispositivo contó con la colaboración de personal del Ministerio de Salud Pública al momento del control de la mercadería.

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Los allanamientos se llevaron adelante luego de que la Dirección de Investigaciones detectara en los últimos meses varias personas transportando medicamentos adosados al cuerpo como Tirzepatida, Wegovy, Ozempic , entre otros. Las tres marcas contienen sustancias utilizadas para tratar la diabetes y también combatir la obesidad.

La Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos había identificado varios ciudadanos brasileños provenientes en su mayoría desde Londres que tenían como destino final Brasil. Junto con la Dirección Nacional de Aduanas lograron incautar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco un total de 160 jeringas inyectables.

El análisis primario indicaba que había uruguayos involucrados en la organización, por lo que corrió una investigación a cargo de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.

En abril, la Policía Federal de Brasil ejecutó en 12 estados la operación Pluma Pesada. Allí lograron incautar miles de inyectables para adelgazar que en dicho país no están autorizados su comercialización. Esta operación permitió establecer que se trata de una organización criminal transnacional que operaba en diferentes países , además de una gran incautación producto de las ganancias obtenidas por la comercialización de estos productos.

La operación Dosis en Uruguay, realizada esta semana, está vinculada a la organización desarticulada por la Policía Federal.