"Ya está todo incipientemente en marcha": Sturla contó cómo se prepara la Iglesia Católica para la llegada del papa León XIV a Uruguay

El cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla , contó cómo se prepara la Iglesia Católica del Uruguay para la llegada del papa León XIV en noviembre de este año .

" Ya está todo incipientemente en marcha ", dijo Sturla en una rueda de prensa consignada por Subrayado.

El cardenal sostuvo que hay mucho interés, tanto de particulares como de intendentes, por que el papa visite distintos punto del país. "Hay muchos intendentes que me manndan fotos y me dicen: 'Este es el lugar al que tiene que venir el papa'. A mí me encanta, los intendentes se han movido mucho".

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El arzobispo dijo, de todas formas, que muchos quedarán "decepcionados" porque el papa no podrá recorrer todo el país.

"Todavía está en la gatera, como el caballo pronto para salir", señaló sobre la visita, que todavía no fue confirmada por los carriles formales al gobierno y a la institución.

Además, Sturla sostuvo que la llegada a Uruguay está "unida a la visita de otros países", como Argentina y Perú, este último país la "segunda patria" de León XIV, en el que que pasó varios años como misionero.

Por lo pronto, la Iglesia Católica ya empezó a trabajar en comisiones, como la de Liturgia o la de Propaganda.

Está previsto que León XIV visite Montevideo y también Florida, donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres. Además, se prevé que visite algún departamento del norte, que se definirá entre Rivera o Paysandú. Resta determinar también cuánto tiempo pasará el sumo pontífice en Uruguay.