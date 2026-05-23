Federico Viñas llegó al Complejo Celeste para entrenar con la selección uruguaya de cara al Mundial 2026: "Estoy muy orgulloso de mi mismo"

El delantero Federico Viñas arribó a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya en el Complejo Celeste, como uno de los reservados de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá .

"Buen día y buen sábado para todos, llegó Viñas", reportaron las redes de la selección en un posteo publicado en las últimas horas. En otro posteo se puede ver un video en el que Viñas ingresa al complejo, con la frase "goles desde España".

Antes de arribar al centro de entrenamientos de la celeste, Viñas atendió a los medios que esperaban su llegada en el Aeropuerto de Carrasco, y aseguró que "es un orgullo" estar en la preparación de un Mundial con la selección, algo para él "muy grande".

"Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo": en una charla con tono de despedida, Marcelo Bielsa y su cuerpo técnico expusieron su metodología en la selección uruguaya

"Físicamente me encuentro bien porque en Oviedo tuve mucha continuidad, jugué casi todos los partidos, y mentalmente también, estoy muy orgulloso de mí mismo, por mi rendimiento en España", remarcó el delantero, que lamentó no haber logrado el objetivo de la permanencia en LaLiga española con el Real Oviedo, pero expresó que en lo personal se encuentra "muy contento" por haberse puesto "a prueba" en una liga "competitiva".

Consultado sobre los favoritos para pasar de grupo en el Mundial, Viñas marcó que "no hay que confiarse con ninguno, esto es fútbol, pero en los papeles se podría decir que clasifican España y Uruguay", y aseguró que el torneo "hay que afrontarlo como Uruguay se merece, con responsabilidad, respeto y mucha unión".

"El sentimiento es de un niño, de mucha felicidad. Uno se lo imagina, estar ahí cantando el himno en un Mundial, marcando un gol. Son muchos pensamientos, muchas imágenes que se le vienen a uno a la cabeza", concluyó el delantero, que espera estar "en esa lista tan ansiada".