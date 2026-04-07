Cosméticos y vestimenta de contrabando: Aduana realizó incautaciones por más de US$ 4,5 millones en dos meses

La Dirección Nacional de Aduanas efectuó más de 700 incautaciones de mercadería en los distintos pasos fronterizos entre enero y febrero de este año. Los productos en infracción más detectados fueron los cosméticos y la vestimenta .

En los dos primeros meses del año, la Aduana realizó incautaciones de mercadería por $ 192 millones, equivalentes a US$ 4,7 millones al tipo de cambio actual, según los datos oficiales. En total fueron 777 verificaciones aduaneras efectuadas en todos los pasos de frontera del país.

La mayor cantidad de procedimientos fueron de cosméticos y productos de limpieza (203), seguido por vestimenta (163) y vehículos (139). Entre las principales también hubo de bebidas con 138, comestibles con 114, calzado con 85 , repuestos con 73 y cigarrillos con 66 .

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En el desglose por valor, los cosméticos lideraron con $ 45,4 millones, seguidos en este caso por los vehículos con $ 42,7 millones . Las incautaciones de cigarrillos quedaron en tercer lugar con $ 17,8 millones, vestimenta con $ 17,8 millones, medicamentos con $ 10,3 millones y comestibles con $ 9,9 millones.

El paso de frontera con mayor cantidad de actuaciones aduaneros fue Fray Bentos (100), seguido por Rivera (87), Río Branco (86), Chuy (78), Paysandú (55) y Salto (54).

El reporte oficial aclaró que en los datos no están incluidas las incautaciones de drogas.

Las incautaciones de 2025

El año pasado la Aduana terminó con 5.345 operativos por un total de $ 1.764 millones, equivalentes a US$ 45,1 millones.La mayor cantidad durante el año pasado fueron de vestimenta con 1.280 operativos aduaneros. Luego se ubicaron los cosméticos y productos de limpieza (1.214), artículos para el hogar (1.012), bebidas (899) y comestibles (866). También hubo detecciones de vehículos, calzados, repuestos, cigarrillos y proteínas y suplementos deportivos.

En la medición en pesos, el primer lugar lo ocuparon los cosméticos y productos de limpieza ($ 581 millones). Después estuvieron los vehículos ($ 359,5 millones), cigarrillos ($ 279,5), juguetes ($ 52,9 millones) y comestibles ($ 50,1 millones). Además hubo procedimientos de celulares y accesorios, medicamentos, bebidas y bijoutería.